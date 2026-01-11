$42.990.00
Эксклюзив
09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 48389 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 96856 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 123129 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 93159 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Российские регионы испытывают все более глубокое чувство безысходности, поскольку санкции и потеря внешних рынков обнажили структурную слабость их бюджетов. Наихудшая ситуация наблюдается в депрессивных субъектах, а также в промышленных и металлургических регионах, где прогнозируются значительные дефициты бюджетов.

Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис

российские регионы входят в новый год со все более глубоким чувством безысходности, а финансовое бремя быстро концентрируется там, где еще недавно формировалась опора экономики. Совокупность санкций, потеря внешних рынков и ухудшение мировой конъюнктуры обнажили структурную слабость региональных бюджетов, которые больше не способны выдерживать даже базовые обязательства. Об этом заявили в Службе внешней разведки, передает УНН.

Детали

По данным разведки, наихудшая ситуация складывается в традиционно депрессивных субъектах – Калмыкии, Марий Эл и Псковской области. Их модель выживания десятилетиями строилась на федеральных трансфертах, однако теперь эти потоки сокращаются, а доступ к кредитам стремительно сужается. Хроническая задолженность, отсутствие интереса инвесторов и снижение субсидий формируют предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода.

Высшее образование в 2026 году станет еще недоступнее для россиян: в разведке рассказали детали07.01.26, 16:43 • 4648 просмотров

На этом фоне проблемы промышленных регионов лишь усиливают общую картину. Угледобывающие территории, в частности Кемеровская область, в этом году станут одними из главных "минусов" для бюджета РФ. Падение мировых цен на уголь, санкционное давление и окончательная потеря европейского рынка приводят к прогнозируемому сокращению валового регионального продукта (ВРП) на 4,1% и дефициту бюджета около 44 млрд рублей. Хакасия оказалась в подобной ловушке: нерентабельные шахты сочетаются с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная "РусГидро" зажата между тарифным регулированием и лоббизмом металлургов 

- говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что металлургические регионы также теряют опору. В Иркутской области падение цен на алюминий и уголь формирует прогнозируемый дефицит бюджета на уровне 40 млрд рублей, а затяжной кризис на предприятиях "Русала" не оставляет местным властям пространства для оптимизма. В Вологодской области ситуацию дополнительно обостряет конфликт между губернатором Георгием Филимоновым и владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым – настолько, что экономисты фактически отказались от обновления прогнозов ВРП с 2024 года.

Отдельным давлением на федеральный бюджет становятся регионы со "специфическими рисками". Астраханская область ожидает падения ВРП на 2,1% с перспективой сохранения негативной динамики до 2028 года из-за истощения нефтегазовых месторождений и нехватки ресурсов для запуска новых. Курская и Белгородская области, которые ранее выигрывали от приграничной торговли с Украиной, превратились в прифронтовые территории, полностью зависимые от дотаций. Общая логика для регионов становится все более жесткой: рассчитывать на центр больше не приходится. Федеральный бюджет, ограниченный в ресурсах, сосредоточен на войне против Украины. Внутренний спрос не растет, денег у населения и инвесторов не прибавляется. Для российских регионов это означает одно – выживание без поддержки и без перспектив 

- говорится в сообщении.

В 2025 году россия национализировала частные активы на более чем 3 трлн рублей – разведка10.01.26, 21:43 • 3712 просмотров

Антонина Туманова

