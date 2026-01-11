российские регионы входят в новый год со все более глубоким чувством безысходности, а финансовое бремя быстро концентрируется там, где еще недавно формировалась опора экономики. Совокупность санкций, потеря внешних рынков и ухудшение мировой конъюнктуры обнажили структурную слабость региональных бюджетов, которые больше не способны выдерживать даже базовые обязательства. Об этом заявили в Службе внешней разведки, передает УНН.

Детали

По данным разведки, наихудшая ситуация складывается в традиционно депрессивных субъектах – Калмыкии, Марий Эл и Псковской области. Их модель выживания десятилетиями строилась на федеральных трансфертах, однако теперь эти потоки сокращаются, а доступ к кредитам стремительно сужается. Хроническая задолженность, отсутствие интереса инвесторов и снижение субсидий формируют предпосылки полноценного бюджетного кризиса без видимых путей выхода.

На этом фоне проблемы промышленных регионов лишь усиливают общую картину. Угледобывающие территории, в частности Кемеровская область, в этом году станут одними из главных "минусов" для бюджета РФ. Падение мировых цен на уголь, санкционное давление и окончательная потеря европейского рынка приводят к прогнозируемому сокращению валового регионального продукта (ВРП) на 4,1% и дефициту бюджета около 44 млрд рублей. Хакасия оказалась в подобной ловушке: нерентабельные шахты сочетаются с зависимостью от цен на цветные металлы и ограниченными возможностями гидроэнергетики, где государственная "РусГидро" зажата между тарифным регулированием и лоббизмом металлургов - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что металлургические регионы также теряют опору. В Иркутской области падение цен на алюминий и уголь формирует прогнозируемый дефицит бюджета на уровне 40 млрд рублей, а затяжной кризис на предприятиях "Русала" не оставляет местным властям пространства для оптимизма. В Вологодской области ситуацию дополнительно обостряет конфликт между губернатором Георгием Филимоновым и владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым – настолько, что экономисты фактически отказались от обновления прогнозов ВРП с 2024 года.

Отдельным давлением на федеральный бюджет становятся регионы со "специфическими рисками". Астраханская область ожидает падения ВРП на 2,1% с перспективой сохранения негативной динамики до 2028 года из-за истощения нефтегазовых месторождений и нехватки ресурсов для запуска новых. Курская и Белгородская области, которые ранее выигрывали от приграничной торговли с Украиной, превратились в прифронтовые территории, полностью зависимые от дотаций. Общая логика для регионов становится все более жесткой: рассчитывать на центр больше не приходится. Федеральный бюджет, ограниченный в ресурсах, сосредоточен на войне против Украины. Внутренний спрос не растет, денег у населения и инвесторов не прибавляется. Для российских регионов это означает одно – выживание без поддержки и без перспектив - говорится в сообщении.

