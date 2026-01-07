В 2026 году российская система высшего образования входит в фазу жесткого сокращения, что демонстрирует глубокий кризис финансирования и стратегическую деградацию, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, Министерство науки и высшего образования РФ объявило о ликвидации еще 45 тысяч платных мест в вузах – это около 13% от общего количества. Удар приходится не только на государственные, но и на коммерческие учреждения, поэтому больше всего пострадают специальности, которые традиционно формировали основу гражданского рынка труда: юриспруденция, экономика, менеджмент, реклама, связи с общественностью. Под сокращение попали даже стоматология и нефтегазовое дело, ранее считавшиеся прибыльными направлениями.

Параллельно университеты резко повышают стоимость обучения. В московском физико-техническом институте годовая оплата превышает один миллион рублей независимо от специальности, что фактически отсекает значительную часть потенциальных абитуриентов. Дополнительно вводятся новые барьеры – требования к победам в научных олимпиадах, что еще больше сужает доступ к престижным программам.

Кремль также лишает студентов возможности получить льготные кредиты под 3% на обучение по специальностям, которые государство считает "ненужными". По состоянию на сегодня это 28 направлений бакалавриата и 12 специальностей. Таким образом, десятки тысяч молодых людей остаются без финансовых инструментов для получения образования, добавили в разведке.

Эти шаги происходят на фоне демографического пика: школы заканчивает поколение середины 2000-х, когда рождаемость в РФ росла. Спрос на образование увеличивается, но государство не готово его удовлетворить. Причины очевидны – отсутствие средств в бюджете, потребность режима в солдатах и рабочих, а также стремление сделать университеты максимально зависимыми от центральной власти. В результате высшее образование в РФ превращается в инструмент контроля, а не развития, что лишь углубляет социальную и экономическую стагнацию страны - говорится в сообщении.

