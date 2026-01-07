Высшее образование в 2026 году станет еще недоступнее для россиян: в разведке рассказали детали

$42.560.14
13:11 • 5744 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 11634 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 16281 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 18633 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 19378 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 16547 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 16012 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30291 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52728 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 146768 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 12050 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 12938 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 27889 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32 • 17980 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 11429 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 9972 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 11452 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
11:31 • 16292 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 65108 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 102627 просмотра
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 36658 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 56450 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 99071 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 90695 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 85269 просмотра
Высшее образование в 2026 году станет еще недоступнее для россиян: в разведке рассказали детали

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Министерство науки и высшего образования рф объявило о ликвидации 45 тысяч платных мест в вузах, что составляет около 13% от общего количества. Университеты резко повышают стоимость обучения, а государство лишает студентов льготных кредитов.

Высшее образование в 2026 году станет еще недоступнее для россиян: в разведке рассказали детали

В 2026 году российская система высшего образования входит в фазу жесткого сокращения, что демонстрирует глубокий кризис финансирования и стратегическую деградацию, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, Министерство науки и высшего образования РФ объявило о ликвидации еще 45 тысяч платных мест в вузах – это около 13% от общего количества. Удар приходится не только на государственные, но и на коммерческие учреждения, поэтому больше всего пострадают специальности, которые традиционно формировали основу гражданского рынка труда: юриспруденция, экономика, менеджмент, реклама, связи с общественностью. Под сокращение попали даже стоматология и нефтегазовое дело, ранее считавшиеся прибыльными направлениями.

Параллельно университеты резко повышают стоимость обучения. В московском физико-техническом институте годовая оплата превышает один миллион рублей независимо от специальности, что фактически отсекает значительную часть потенциальных абитуриентов. Дополнительно вводятся новые барьеры – требования к победам в научных олимпиадах, что еще больше сужает доступ к престижным программам.

Кремль также лишает студентов возможности получить льготные кредиты под 3% на обучение по специальностям, которые государство считает "ненужными". По состоянию на сегодня это 28 направлений бакалавриата и 12 специальностей. Таким образом, десятки тысяч молодых людей остаются без финансовых инструментов для получения образования, добавили в разведке.

Эти шаги происходят на фоне демографического пика: школы заканчивает поколение середины 2000-х, когда рождаемость в РФ росла. Спрос на образование увеличивается, но государство не готово его удовлетворить. Причины очевидны – отсутствие средств в бюджете, потребность режима в солдатах и рабочих, а также стремление сделать университеты максимально зависимыми от центральной власти. В результате высшее образование в РФ превращается в инструмент контроля, а не развития, что лишь углубляет социальную и экономическую стагнацию страны 

- говорится в сообщении.

Самый высокий показатель за последние 50 лет: в разведке заявили, что кремль толкает молодежь в ПТУ из-за катастрофического дефицита рабочих рук25.12.25, 14:39 • 3073 просмотра

Антонина Туманова

Новости МираОбразование
Государственный бюджет
Мобилизация
Война в Украине