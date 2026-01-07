У 2026 році російська система вищої освіти входить у фазу жорсткого скорочення, що демонструє глибоку кризу фінансування та стратегічну деградацію, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, Міністерство науки та вищої освіти рф оголосило про ліквідацію ще 45 тисяч платних місць у вишах – це близько 13% від загальної кількості. Удар припадає не лише на державні, а й на комерційні заклади, тому найбільше постраждають спеціальності, які традиційно формували основу цивільного ринку праці: юриспруденція, економіка, менеджмент, реклама, зв’язки з громадськістю. Під скорочення потрапили навіть стоматологія та нафтогазова справа, що раніше вважалися прибутковими напрямками.

Паралельно університети різко підвищують вартість навчання. У московському фізико-технічному інституті річна оплата перевищує один мільйон рублів незалежно від спеціальності, що фактично відсікає значну частину потенційних абітурієнтів. Додатково вводяться нові бар’єри – вимоги до перемог у наукових олімпіадах, що ще більше звужує доступ до престижних програм.

кремль також позбавляє студентів можливості отримати пільгові кредити під 3% на навчання за спеціальностями, які держава вважає "непотрібними". Станом на сьогодні це 28 напрямів бакалаврату та 12 спеціалітетів. Таким чином, десятки тисяч молодих людей залишаються без фінансових інструментів для здобуття освіти, додали у розвідці.

Ці кроки відбуваються на тлі демографічного піку: школи закінчує покоління середини 2000-х, коли народжуваність у рф зростала. Попит на освіту збільшується, але держава не готова його задовольнити. Причини очевидні – відсутність коштів у бюджеті, потреба режиму в солдатах та робітниках, а також прагнення зробити університети максимально залежними від центральної влади. У результаті вища освіта в рф перетворюється на інструмент контролю, а не розвитку, що лише поглиблює соціальну та економічну стагнацію країни - йдеться у повідомленні.

Найвищий показник за останні 50 років: у розвідці заявили, що кремль штовхає молодь до ПТУ через катастрофічний дефіцит робочих рук