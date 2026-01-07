Вища освіта у 2026 році стане ще недоступнішою для росіян: у розвідці розповіли деталі

$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 11449 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 16029 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 18449 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 19206 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16457 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15945 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30253 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52698 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 146598 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 11915 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 12807 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 27725 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 17634 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 11201 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"12:23 • 9710 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 11242 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto

Ексклюзив

11:31 • 16029 перегляди
Ексклюзив
11:31 • 16029 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 64999 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 102514 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 36589 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 56381 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 99016 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 90642 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 85220 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Дипломатка
Фільм

Вища освіта у 2026 році стане ще недоступнішою для росіян: у розвідці розповіли деталі

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Міністерство науки та вищої освіти рф оголосило про ліквідацію 45 тисяч платних місць у вишах, що становить близько 13% від загальної кількості. Університети різко підвищують вартість навчання, а держава позбавляє студентів пільгових кредитів.

Вища освіта у 2026 році стане ще недоступнішою для росіян: у розвідці розповіли деталі

У 2026 році російська система вищої освіти входить у фазу жорсткого скорочення, що демонструє глибоку кризу фінансування та стратегічну деградацію, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, Міністерство науки та вищої освіти рф оголосило про ліквідацію ще 45 тисяч платних місць у вишах – це близько 13% від загальної кількості. Удар припадає не лише на державні, а й на комерційні заклади, тому найбільше постраждають спеціальності, які традиційно формували основу цивільного ринку праці: юриспруденція, економіка, менеджмент, реклама, зв’язки з громадськістю. Під скорочення потрапили навіть стоматологія та нафтогазова справа, що раніше вважалися прибутковими напрямками.

Паралельно університети різко підвищують вартість навчання. У московському фізико-технічному інституті річна оплата перевищує один мільйон рублів незалежно від спеціальності, що фактично відсікає значну частину потенційних абітурієнтів. Додатково вводяться нові бар’єри – вимоги до перемог у наукових олімпіадах, що ще більше звужує доступ до престижних програм.

кремль також позбавляє студентів можливості отримати пільгові кредити під 3% на навчання за спеціальностями, які держава вважає "непотрібними". Станом на сьогодні це 28 напрямів бакалаврату та 12 спеціалітетів. Таким чином, десятки тисяч молодих людей залишаються без фінансових інструментів для здобуття освіти, додали у розвідці.

Ці кроки відбуваються на тлі демографічного піку: школи закінчує покоління середини 2000-х, коли народжуваність у рф зростала. Попит на освіту збільшується, але держава не готова його задовольнити. Причини очевидні – відсутність коштів у бюджеті, потреба режиму в солдатах та робітниках, а також прагнення зробити університети максимально залежними від центральної влади. У результаті вища освіта в рф перетворюється на інструмент контролю, а не розвитку, що лише поглиблює соціальну та економічну стагнацію країни 

- йдеться у повідомленні.

Найвищий показник за останні 50 років: у розвідці заявили, що кремль штовхає молодь до ПТУ через катастрофічний дефіцит робочих рук25.12.25, 14:39 • 3073 перегляди

Антоніна Туманова

Новини СвітуОсвіта
Державний бюджет
Мобілізація
Війна в Україні