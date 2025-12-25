$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 8048 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 11032 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
09:37 • 13899 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
09:14 • 11876 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11747 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11441 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43439 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61625 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31593 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49846 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 12336 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 11131 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 10991 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 8968 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 10068 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 8056 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 43442 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 31847 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 61628 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49848 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 4908 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 9010 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 11013 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 18568 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30032 просмотра
Самый высокий показатель за последние 50 лет: в разведке заявили, что кремль толкает молодежь в ПТУ из-за катастрофического дефицита рабочих рук

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В этом году рекордное количество выпускников девятых классов российских школ выбрало среднее специальное образование, что является самым высоким показателем за последние 50 лет. Это вынужденная реакция системы образования на острую нехватку квалифицированных кадров для промышленности.

Самый высокий показатель за последние 50 лет: в разведке заявили, что кремль толкает молодежь в ПТУ из-за катастрофического дефицита рабочих рук

В этом году рекордное количество выпускников девятых классов российских школ выбрали среднее специальное образование – это самый высокий показатель за последние 50 лет. Как сообщили в Службе внешней разведки, на фоне катастрофического дефицита рабочих рук в российской экономике этот тренд выглядит вынужденной реакцией системы образования на острую нехватку квалифицированных кадров для промышленности и других ключевых секторов, передает УНН.

В 2025 году рекордные 63 % выпускников девятых классов российских школ выбрали среднее специальное образование – это самый высокий показатель за последние 50 лет, а общая численность студентов техникумов и колледжей достигла 3,9 млн человек. Наибольший прирост зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской, Тюменской и Новосибирской областях. На фоне катастрофического дефицита рабочих рук в российской экономике этот тренд выглядит вынужденной реакцией системы образования на острую нехватку квалифицированных кадров для промышленности и других ключевых секторов 

- говорится в сообщении.

По данным разведки, рост популярности среднего специального образования начался еще в середине 2010-х годов, когда реальные доходы россиян начали падать, а расходы на подготовку к высшему образованию и студенческую жизнь стали неподъемными для многих семей. Если в 2017-м 54 % девятиклассников продолжали обучение в старшей школе, то в 2024-м этот показатель сократился до 44 %, причем в сельской местности лишь 34 % школьников доходят до 11 класса против 47 % в городах. Постоянное повышение проходных баллов единого госэкзамена, дороговизна репетиторов и проживания для приезжих студентов фактически закрывают путь к университетам, хотя, по социологическим данным, 79 % россиян хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование.

россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21.12.25, 12:37 • 11797 просмотров

Кремль начал активно поддерживать этот сдвиг с 2024-го, запустив федеральный проект "Профессионалитет", а в 2025-м – кампанию в рамках национального проекта "Кадры". На 2026 год запланировано обновление классификатора востребованных профессий и очередное повышение минимальных баллов госэкзамена. В то же время власти интенсивно продвигают обучение в колледжах, замалчивая реальные перспективы выпускников, в частности риск мобилизации в армию. В 2026–2027 учебном году количество платных мест в вузах сократится на 13 %, или примерно на 45 тысяч, прежде всего за счет негосударственных университетов, где урежут каждое пятое место, и гуманитарных направлений, которые официально признали ненужными

- говорится в сообщении.

В разведке добавили, что в таких условиях тренд на рабочие и средние специальные профессии будет только усиливаться, ведь экономика остро нуждается в рабочих руках. Однако вместо инвестиций в качественное образование и реформы государство выбирает административные ограничения, углубляя кризис высшего образования и загоняя страну в еще большую зависимость от дефицитных кадров.

рф усиливает национализацию, привлекательные активы перепродают лояльным кремлю инвесторам - разведка23.12.25, 15:44 • 6558 просмотров

Антонина Туманова

