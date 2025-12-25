Самый высокий показатель за последние 50 лет: в разведке заявили, что кремль толкает молодежь в ПТУ из-за катастрофического дефицита рабочих рук
Киев • УНН
В этом году рекордное количество выпускников девятых классов российских школ выбрали среднее специальное образование – это самый высокий показатель за последние 50 лет. Как сообщили в Службе внешней разведки, на фоне катастрофического дефицита рабочих рук в российской экономике этот тренд выглядит вынужденной реакцией системы образования на острую нехватку квалифицированных кадров для промышленности и других ключевых секторов, передает УНН.
В 2025 году рекордные 63 % выпускников девятых классов российских школ выбрали среднее специальное образование – это самый высокий показатель за последние 50 лет, а общая численность студентов техникумов и колледжей достигла 3,9 млн человек. Наибольший прирост зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской, Тюменской и Новосибирской областях. На фоне катастрофического дефицита рабочих рук в российской экономике этот тренд выглядит вынужденной реакцией системы образования на острую нехватку квалифицированных кадров для промышленности и других ключевых секторов
По данным разведки, рост популярности среднего специального образования начался еще в середине 2010-х годов, когда реальные доходы россиян начали падать, а расходы на подготовку к высшему образованию и студенческую жизнь стали неподъемными для многих семей. Если в 2017-м 54 % девятиклассников продолжали обучение в старшей школе, то в 2024-м этот показатель сократился до 44 %, причем в сельской местности лишь 34 % школьников доходят до 11 класса против 47 % в городах. Постоянное повышение проходных баллов единого госэкзамена, дороговизна репетиторов и проживания для приезжих студентов фактически закрывают путь к университетам, хотя, по социологическим данным, 79 % россиян хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование.
Кремль начал активно поддерживать этот сдвиг с 2024-го, запустив федеральный проект "Профессионалитет", а в 2025-м – кампанию в рамках национального проекта "Кадры". На 2026 год запланировано обновление классификатора востребованных профессий и очередное повышение минимальных баллов госэкзамена. В то же время власти интенсивно продвигают обучение в колледжах, замалчивая реальные перспективы выпускников, в частности риск мобилизации в армию. В 2026–2027 учебном году количество платных мест в вузах сократится на 13 %, или примерно на 45 тысяч, прежде всего за счет негосударственных университетов, где урежут каждое пятое место, и гуманитарных направлений, которые официально признали ненужными
В разведке добавили, что в таких условиях тренд на рабочие и средние специальные профессии будет только усиливаться, ведь экономика остро нуждается в рабочих руках. Однако вместо инвестиций в качественное образование и реформы государство выбирает административные ограничения, углубляя кризис высшего образования и загоняя страну в еще большую зависимость от дефицитных кадров.
