Графики отключений электроэнергии
россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Средний бюджет на празднование Нового года 2026 в россии составляет около 14 тысяч рублей, что почти вдвое меньше, чем россияне планировали потратить на празднование 2025 года. Это связано с ростом инфляции и подорожанием продуктов, что приводит к экономии и сокращению расходов на празднование.

россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка

Подготовка к празднованию Нового года в россии происходит на фоне снижения потребительской активности, а россияне все чаще экономят и сокращают расходы на празднование и продукты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По имеющимся данным, средний бюджет на празднование Нового года 2026 составляет около 14 тысяч рублей. Это почти вдвое меньше, чем россияне планировали потратить на празднование 2025 года. россияне все чаще отказываются от лишних трат и ограничиваются минимальным набором товаров и услуг.

Такая динамика объясняется ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг и одежды. Даже традиционный новогодний стол претерпевает изменения. Деликатесы не покупают, избегая больших затрат. В целом праздничное меню сводится к простым и пока еще доступным продуктам 

- говорится в сообщении.

На фоне экономии растет интерес и к более дешевым форматам отдыха. Вместо заграничных поездок россияне выбирают аренду загородных домов в пределах страны, часто большими компаниями, чтобы разделить расходы.

Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 11918 просмотров

Рынок праздничных услуг тоже испытывает падение спроса. Организаторы мероприятий, ведущие и рестораны сообщают об уменьшении количества заказов и отсутствии дорогих запросов. Средний чек на организацию праздников вырос, а спрос на такие услуги сократился примерно на тот же процент. Это говорит о крайне осторожном поведении потребителей 

- говорится в сообщении.

На фоне снижения праздничной активности фиксируются и негативные социальные показатели. По статистике, уровень смертности в россии во время новогодних праздников возрастает в среднем на 24%, достигая пика в новогоднюю ночь и на Рождество: только 1 января по стране умирает около двух тысяч человек. Основными причинами остаются злоупотребление алкоголем, переедание, несчастные случаи и самоубийства.

Таким образом, Новый год в россии все больше теряет черты масштабного и радостного праздника и превращается в сдержанное, психологически напряженное событие. Несмотря на нежелание полностью отказываться от традиций, большинство россиян будет встречать 2026 год в режиме жесткой экономии и растущей социальной усталости, что ярко отражает общее состояние потребительских и общественных настроений в стране 

- подытоживают в службе внешней разведки Украины.

Напомним

российская экономика сталкивается с растущими трудностями, включая инфляцию и сокращение доходов, но это не приведет путина к переговорам. Эксперты считают, что кремль может выдерживать текущий темп боевых действий еще много лет, поскольку экономика рф не является критическим фактором для прекращения войны.

Алла Киосак

