Подготовка к празднованию Нового года в россии происходит на фоне снижения потребительской активности, а россияне все чаще экономят и сокращают расходы на празднование и продукты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По имеющимся данным, средний бюджет на празднование Нового года 2026 составляет около 14 тысяч рублей. Это почти вдвое меньше, чем россияне планировали потратить на празднование 2025 года. россияне все чаще отказываются от лишних трат и ограничиваются минимальным набором товаров и услуг.

Такая динамика объясняется ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг и одежды. Даже традиционный новогодний стол претерпевает изменения. Деликатесы не покупают, избегая больших затрат. В целом праздничное меню сводится к простым и пока еще доступным продуктам - говорится в сообщении.

На фоне экономии растет интерес и к более дешевым форматам отдыха. Вместо заграничных поездок россияне выбирают аренду загородных домов в пределах страны, часто большими компаниями, чтобы разделить расходы.

Рынок праздничных услуг тоже испытывает падение спроса. Организаторы мероприятий, ведущие и рестораны сообщают об уменьшении количества заказов и отсутствии дорогих запросов. Средний чек на организацию праздников вырос, а спрос на такие услуги сократился примерно на тот же процент. Это говорит о крайне осторожном поведении потребителей - говорится в сообщении.

На фоне снижения праздничной активности фиксируются и негативные социальные показатели. По статистике, уровень смертности в россии во время новогодних праздников возрастает в среднем на 24%, достигая пика в новогоднюю ночь и на Рождество: только 1 января по стране умирает около двух тысяч человек. Основными причинами остаются злоупотребление алкоголем, переедание, несчастные случаи и самоубийства.

Таким образом, Новый год в россии все больше теряет черты масштабного и радостного праздника и превращается в сдержанное, психологически напряженное событие. Несмотря на нежелание полностью отказываться от традиций, большинство россиян будет встречать 2026 год в режиме жесткой экономии и растущей социальной усталости, что ярко отражает общее состояние потребительских и общественных настроений в стране - подытоживают в службе внешней разведки Украины.

