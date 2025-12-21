$42.340.00
Економічні труднощі росії не змусять путіна сісти за стіл переговорів - CNN

Київ

 • 8 перегляди

російська економіка стикається зі зростаючими труднощами, включаючи інфляцію та скорочення доходів, але це не приведе путіна до переговорів. Експерти вважають, що кремль може витримувати поточний темп бойових дій ще багато років, оскільки економіка рф не є критичним фактором для припинення війни.

Економічні труднощі росії не змусять путіна сісти за стіл переговорів - CNN

Економіка рф переживає труднощі, але це не приведе російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів ще багато років. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Деталі

Зазначається, що цього року російська економіка стикається зі зростаючими труднощами: неконтрольованою інфляцією, зростаючим дефіцитом бюджету – частково через величезні військові витрати – та скороченням доходів від нафти та природного газу.

Економічне зростання також різко сповільнилося. Але навряд чи економічна буря, що назріває, найближчим часом приведе президента володимира путіна до столу переговорів, щоб покласти край війні в Україні

- прогнозують автори.

За словами співбесідників ЗМІ з аналітичних кіл, кремль може витримувати це ще багато років за нинішніх темпів бойових дій та з урахуванням існуючих західних санкцій.

Якщо подивитися на саму економіку, вона не буде тією останньою краплею, яка зламає спину верблюду. Це не катастрофічно. Це можна контролювати

– сказала старший науковий співробітник з питань росії та Євразії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Марія Снєгова.

У свою чергу Річард Конноллі з Королівського об'єднаного інституту служб вважає, що війна на виснаження може тривати ще довше, оскільки здатність кремля вести війну "не обмежена жодними економічними кордонами", зважаючи на те, що західні санкції не завдали достатнього болю російській економіці, орієнтованій на енергетику, щоб змінити плани москви щодо війни.

"Поки росія видобуває нафту і продає її за досить прийнятною ціною, у них достатньо грошей, щоб просто жити далі. Я не кажу, що для них це справді райдужна картина, але у них достатньо грошей, щоб економіка не була фактором у розрахунках путіна, коли він думає про війну", - додав експерт.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, військові видатки рф за 9 місяців 2025 року сягнули 11,8 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Війна коштує 43,4 млрд рублів на день, поглинаючи 44% федеральних податків.

Вадим Хлюдзинський

