8 грудня, 19:50 • 12454 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 23416 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 22738 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 28374 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 28238 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 31382 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 40346 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 36758 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 18771 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 37082 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
ISW: путін брехливо намагається зобразити економіку рф здатною підтримувати затяжну війну

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Диктатор рф путін намагається показати російську економіку здатною підтримувати війну в Україні, ймовірно, для підтримки когнітивної війни. Він заявив про зростання ВВП та низьку інфляцію, ігноруючи зв'язок економічних проблем з війною.

ISW: путін брехливо намагається зобразити економіку рф здатною підтримувати затяжну війну

російський диктатор володимир путін намагається зобразити російську економіку як таку, що здатна підтримувати затяжну війну в Україні - ймовірно, щоб підтримати триваючі російські зусилля з когнітивної війни, хибно стверджуючи, що перемога росії неминуча.  Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву путіна на Раді стратегічного розвитку та національних проектів, під час якої той заявив, що росія працює над подоланням демографічних проблем та підвищенням народжуваності, і виокремив численні заходи підтримки, які кремль нібито пропонує сім'ям з дітьми.

путін заявив, що рівень народжуваності продовжує знижуватися, зокрема через неназвані "зовнішні виклики" - ймовірно, частково маючи на увазі демографічні наслідки війни росії проти України

- вказують в ISW.

Також путін стверджував, що зростання ВВП Росії до кінця 2025 року становитиме близько одного відсотка, а інфляція буде близько шести відсотків або нижче, при цьому центральний банк рф прогнозує інфляцію від чотирьох до п'яти відсотків у 2026 році.

путін заявив, що росія тепер може поступово збільшувати "економічний імпульс", зберігаючи при цьому низький рівень безробіття та помірну інфляцію. ... Однак нещодавня економічна політика кремля свідчить про те, що російська економіка переживає значно гірші часи, ніж намагається припустити путін у своїх заявах

- йдеться у матеріалі.

росія ухвалила бюджет із дефіцитом $54,6 млрд: податки ростуть, економіка сповільнюється – розвідка25.09.25, 10:48 • 3724 перегляди

Вказується, що путін активізував свої зусилля, щоб зобразити російську економіку як стійку та здатну підтримувати тривалі бойові дії в Україні напередодні зустрічі США та росії в москві 2 грудня. На переконання аналітиків, путін намагається переконати Сполучені Штати, що посилення санкційного тиску не матиме бажаного впливу на російську економіку та не спонукатиме його йти на компроміси, щоб припинити війну проти України.

Також примітно, що у своїх промовах щодо російської економіки путін не обговорює триваючу війну в Україні, ймовірно, щоб приховати зв'язок між втратами росії на полі бою та економічними проблемами. кремль, схоже, намагається поєднати свої заяви про російську економіку з хибним наративом про те, що перемога росії на полі бою неминуча. Обидва наративи спрямовані на те, щоб підштовхнути Захід та Україну до капітуляції перед вимогами росії зараз через страх посилення тривалих російських військових операцій у майбутньому

- вважають в ISW.

Там продовжують оцінювати, що Захід та Україна можуть використати кілька ключових слабких місць росії на полі бою та в економіці, щоб примусити кремль до переговорів та реальних поступок, і що перемога росії не є неминучою.

Нагадаємо

У листопаді центральний банк росії повідомив про погіршення фінансового стану підприємств та збільшення проблемної заборгованості. Чистий прибуток компаній знизився на 23% за перші вісім місяців 2025 року.

Економіка росії не виживе в довгостроковій перспективі через війну в Україні - Туск27.10.25, 00:24 • 7023 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
російська пропаганда
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Сполучені Штати Америки
Україна