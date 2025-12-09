ISW: путін брехливо намагається зобразити економіку рф здатною підтримувати затяжну війну

російський диктатор володимир путін намагається зобразити російську економіку як таку, що здатна підтримувати затяжну війну в Україні - ймовірно, щоб підтримати триваючі російські зусилля з когнітивної війни, хибно стверджуючи, що перемога росії неминуча. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву путіна на Раді стратегічного розвитку та національних проектів, під час якої той заявив, що росія працює над подоланням демографічних проблем та підвищенням народжуваності, і виокремив численні заходи підтримки, які кремль нібито пропонує сім'ям з дітьми.

путін заявив, що рівень народжуваності продовжує знижуватися, зокрема через неназвані "зовнішні виклики" - ймовірно, частково маючи на увазі демографічні наслідки війни росії проти України - вказують в ISW.

Також путін стверджував, що зростання ВВП Росії до кінця 2025 року становитиме близько одного відсотка, а інфляція буде близько шести відсотків або нижче, при цьому центральний банк рф прогнозує інфляцію від чотирьох до п'яти відсотків у 2026 році.

путін заявив, що росія тепер може поступово збільшувати "економічний імпульс", зберігаючи при цьому низький рівень безробіття та помірну інфляцію. ... Однак нещодавня економічна політика кремля свідчить про те, що російська економіка переживає значно гірші часи, ніж намагається припустити путін у своїх заявах - йдеться у матеріалі.

Вказується, що путін активізував свої зусилля, щоб зобразити російську економіку як стійку та здатну підтримувати тривалі бойові дії в Україні напередодні зустрічі США та росії в москві 2 грудня. На переконання аналітиків, путін намагається переконати Сполучені Штати, що посилення санкційного тиску не матиме бажаного впливу на російську економіку та не спонукатиме його йти на компроміси, щоб припинити війну проти України.

Також примітно, що у своїх промовах щодо російської економіки путін не обговорює триваючу війну в Україні, ймовірно, щоб приховати зв'язок між втратами росії на полі бою та економічними проблемами. кремль, схоже, намагається поєднати свої заяви про російську економіку з хибним наративом про те, що перемога росії на полі бою неминуча. Обидва наративи спрямовані на те, щоб підштовхнути Захід та Україну до капітуляції перед вимогами росії зараз через страх посилення тривалих російських військових операцій у майбутньому - вважають в ISW.

Там продовжують оцінювати, що Захід та Україна можуть використати кілька ключових слабких місць росії на полі бою та в економіці, щоб примусити кремль до переговорів та реальних поступок, і що перемога росії не є неминучою.

Нагадаємо

У листопаді центральний банк росії повідомив про погіршення фінансового стану підприємств та збільшення проблемної заборгованості. Чистий прибуток компаній знизився на 23% за перші вісім місяців 2025 року.

