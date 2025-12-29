Мелоні зробила заяву про гарантії безпеки для України

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні разом з іншими європейськими лідерами ввечері провела телефонну розмову з президентами США та України після їхньої зустрічі у Флориді. Під час обговорення сторони зосередилися на поточному стані мирного процесу щодо України, а також на можливих подальших кроках, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру. Про це повідомляє пресслужба уряду Італії, пише УНН.

Деталі

У ході розмови президенти США та України поінформували партнерів про результати, яких вдалося досягти в межах нинішніх переговорів. Особливу увагу було приділено питанням гарантій безпеки, а також проблемам, які залишаються невирішеними й потребують подальшого опрацювання.

Мелоні ще раз наголосила на важливості згуртованості між партнерами в той час, коли переговорний процес просувається. Також було підтверджено необхідність підтримки максимальної конвергенції з питань, що стосуються життєво важливих інтересів України та її європейських партнерів - йдеться у повідомленні.

Також було нагодошено, що росія має продемонструвати відповідальність і реальну готовність до переговорів, підтвердивши намір досягти припинення бойових дій.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив про можливе повне узгодження мирного плану в січні 2026 року, тоді як Дональд Трамп очікує цього за кілька тижнів. План узгоджений на 90-95%, при цьому питання безпекових гарантій та військовий вимір погоджені на 100%.

Дональд Трамп заявив, що після попередньої розмови з президентом рф путіним сторони детально обговорили всі ключові питання. Це відбулося після перемовин з Президентом України Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.