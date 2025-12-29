Трамп заявив про детальне обговорення питань після розмови з путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що після попередньої розмови з президентом рф путіним сторони детально обговорили всі ключові питання. Це відбулося після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.
Деталі
Трамп заявив, що під час обговорення сторони зосередилися на деталях і розглянули всі аспекти порушених тем.
Ми обговорили фактично всі предмети і перед тим була розмова з путіним, і ми досягнули великої деталізації, сьогодні обговорили всі подробиці
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив, що після переговорів із Володимиром Зеленським сторони "дуже наблизились" до мирного плану. Зустріч президентів США та України тривала понад дві години.