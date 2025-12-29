Трамп заявив про детальне обговорення питань після розмови з путіним

Дональд Трамп повідомив, що після попередньої розмови з президентом рф путіним сторони детально обговорили всі ключові питання. Про це президент США повідомив після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Трамп заявив, що під час обговорення сторони зосередилися на деталях і розглянули всі аспекти порушених тем.

Ми обговорили фактично всі предмети і перед тим була розмова з путіним, і ми досягнули великої деталізації, сьогодні обговорили всі подробиці - сказав президент США.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив, що після переговорів із Володимиром Зеленським сторони "дуже наблизились" до мирного плану. Зустріч президентів США та України тривала понад дві години.