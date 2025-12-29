Трамп заявил о детальном обсуждении вопросов после разговора с путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что после предварительного разговора с президентом рф путиным стороны детально обсудили все ключевые вопросы. Это произошло после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.
Подробности
Трамп заявил, что в ходе обсуждения стороны сосредоточились на деталях и рассмотрели все аспекты затронутых тем.
Мы обсудили фактически все предметы и перед тем был разговор с путиным, и мы достигли большой детализации, сегодня обсудили все подробности
Напомним
Дональд Трамп сообщил, что после переговоров с Владимиром Зеленским стороны "очень приблизились" к мирному плану. Встреча президентов США и Украины длилась более двух часов.