Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 24602 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 32141 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 29782 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 26933 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 36289 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 47086 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33356 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40211 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44767 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Финляндия
Мелони сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Глава правительства Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентами США и Украины, обсудив мирный процесс и гарантии безопасности. Она подчеркнула важность сплоченности партнеров и ответственности России в переговорах.

Мелони сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины

Глава правительства Италии Джорджа Мелони вместе с другими европейскими лидерами вечером провела телефонный разговор с президентами США и Украины после их встречи во Флориде. В ходе обсуждения стороны сосредоточились на текущем состоянии мирного процесса по Украине, а также на возможных дальнейших шагах, направленных на достижение справедливого и прочного мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии, пишет УНН.

Подробности

В ходе разговора президенты США и Украины проинформировали партнеров о результатах, которых удалось достичь в рамках нынешних переговоров. Особое внимание было уделено вопросам гарантий безопасности, а также проблемам, которые остаются нерешенными и требуют дальнейшей проработки.

Мелони еще раз подчеркнула важность сплоченности между партнерами в то время, когда переговорный процесс продвигается. Также была подтверждена необходимость поддержания максимальной конвергенции по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее европейских партнеров

- говорится в сообщении.

Также было отмечено, что Россия должна продемонстрировать ответственность и реальную готовность к переговорам, подтвердив намерение достичь прекращения боевых действий.

Напомним

Владимир Зеленский заявил о возможном полном согласовании мирного плана в январе 2026 года, тогда как Дональд Трамп ожидает этого через несколько недель. План согласован на 90-95%, при этом вопросы гарантий безопасности и военное измерение согласованы на 100%.

Дональд Трамп заявил, что после предварительного разговора с президентом РФ Путиным стороны подробно обсудили все ключевые вопросы. Это произошло после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Джорджия Мелони
Италия
Соединённые Штаты
Украина