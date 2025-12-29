Мелони сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины

Глава правительства Италии Джорджа Мелони вместе с другими европейскими лидерами вечером провела телефонный разговор с президентами США и Украины после их встречи во Флориде. В ходе обсуждения стороны сосредоточились на текущем состоянии мирного процесса по Украине, а также на возможных дальнейших шагах, направленных на достижение справедливого и прочного мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии, пишет УНН.

В ходе разговора президенты США и Украины проинформировали партнеров о результатах, которых удалось достичь в рамках нынешних переговоров. Особое внимание было уделено вопросам гарантий безопасности, а также проблемам, которые остаются нерешенными и требуют дальнейшей проработки.

Мелони еще раз подчеркнула важность сплоченности между партнерами в то время, когда переговорный процесс продвигается. Также была подтверждена необходимость поддержания максимальной конвергенции по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее европейских партнеров