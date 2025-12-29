Мелони сделала заявление о гарантиях безопасности для Украины
Киев • УНН
Глава правительства Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентами США и Украины, обсудив мирный процесс и гарантии безопасности. Она подчеркнула важность сплоченности партнеров и ответственности России в переговорах.
Глава правительства Италии Джорджа Мелони вместе с другими европейскими лидерами вечером провела телефонный разговор с президентами США и Украины после их встречи во Флориде. В ходе обсуждения стороны сосредоточились на текущем состоянии мирного процесса по Украине, а также на возможных дальнейших шагах, направленных на достижение справедливого и прочного мира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Италии, пишет УНН.
Подробности
В ходе разговора президенты США и Украины проинформировали партнеров о результатах, которых удалось достичь в рамках нынешних переговоров. Особое внимание было уделено вопросам гарантий безопасности, а также проблемам, которые остаются нерешенными и требуют дальнейшей проработки.
Мелони еще раз подчеркнула важность сплоченности между партнерами в то время, когда переговорный процесс продвигается. Также была подтверждена необходимость поддержания максимальной конвергенции по вопросам, касающимся жизненно важных интересов Украины и ее европейских партнеров
Также было отмечено, что Россия должна продемонстрировать ответственность и реальную готовность к переговорам, подтвердив намерение достичь прекращения боевых действий.
Напомним
Владимир Зеленский заявил о возможном полном согласовании мирного плана в январе 2026 года, тогда как Дональд Трамп ожидает этого через несколько недель. План согласован на 90-95%, при этом вопросы гарантий безопасности и военное измерение согласованы на 100%.
Дональд Трамп заявил, что после предварительного разговора с президентом РФ Путиным стороны подробно обсудили все ключевые вопросы. Это произошло после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.