ISW: путин лживо пытается изобразить экономику РФ способной поддерживать затяжную войну

российский диктатор владимир путин пытается изобразить российскую экономику как способную поддерживать затяжную войну в Украине - вероятно, чтобы поддержать продолжающиеся российские усилия по когнитивной войне, ложно утверждая, что победа россии неизбежна. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на заявление путина на Совете стратегического развития и национальных проектов, во время которого тот заявил, что россия работает над преодолением демографических проблем и повышением рождаемости, и выделил многочисленные меры поддержки, которые кремль якобы предлагает семьям с детьми.

путин заявил, что уровень рождаемости продолжает снижаться, в частности из-за неназванных "внешних вызовов" - вероятно, частично имея в виду демографические последствия войны россии против Украины - указывают в ISW.

Также путин утверждал, что рост ВВП России к концу 2025 года составит около одного процента, а инфляция будет около шести процентов или ниже, при этом центральный банк рф прогнозирует инфляцию от четырех до пяти процентов в 2026 году.

путин заявил, что россия теперь может постепенно увеличивать "экономический импульс", сохраняя при этом низкий уровень безработицы и умеренную инфляцию. ... Однако недавняя экономическая политика кремля свидетельствует о том, что российская экономика переживает значительно худшие времена, чем пытается предположить путин в своих заявлениях - говорится в материале.

Указывается, что путин активизировал свои усилия, чтобы изобразить российскую экономику как устойчивую и способную поддерживать длительные боевые действия в Украине накануне встречи США и россии в москве 2 декабря. По убеждению аналитиков, путин пытается убедить Соединенные Штаты, что усиление санкционного давления не окажет желаемого влияния на российскую экономику и не побудит его идти на компромиссы, чтобы прекратить войну против Украины.

Также примечательно, что в своих речах относительно российской экономики путин не обсуждает продолжающуюся войну в Украине, вероятно, чтобы скрыть связь между потерями россии на поле боя и экономическими проблемами. кремль, похоже, пытается совместить свои заявления о российской экономике с ложным нарративом о том, что победа россии на поле боя неизбежна. Оба нарратива направлены на то, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями россии сейчас из-за страха усиления длительных российских военных операций в будущем - считают в ISW.

Там продолжают оценивать, что Запад и Украина могут использовать несколько ключевых слабых мест россии на поле боя и в экономике, чтобы принудить кремль к переговорам и реальным уступкам, и что победа россии не является неизбежной.

Напомним

В ноябре центральный банк россии сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Чистая прибыль компаний снизилась на 23% за первые восемь месяцев 2025 года.

