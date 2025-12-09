$42.060.13
49.000.23
ukenru
8 декабря, 19:50
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
ISW: путин лживо пытается изобразить экономику РФ способной поддерживать затяжную войну

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Диктатор РФ Путин пытается показать российскую экономику способной поддерживать войну в Украине, вероятно, для поддержки когнитивной войны. Он заявил о росте ВВП и низкой инфляции, игнорируя связь экономических проблем с войной.

ISW: путин лживо пытается изобразить экономику РФ способной поддерживать затяжную войну

российский диктатор владимир путин пытается изобразить российскую экономику как способную поддерживать затяжную войну в Украине - вероятно, чтобы поддержать продолжающиеся российские усилия по когнитивной войне, ложно утверждая, что победа россии неизбежна. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на заявление путина на Совете стратегического развития и национальных проектов, во время которого тот заявил, что россия работает над преодолением демографических проблем и повышением рождаемости, и выделил многочисленные меры поддержки, которые кремль якобы предлагает семьям с детьми.

путин заявил, что уровень рождаемости продолжает снижаться, в частности из-за неназванных "внешних вызовов" - вероятно, частично имея в виду демографические последствия войны россии против Украины

- указывают в ISW.

Также путин утверждал, что рост ВВП России к концу 2025 года составит около одного процента, а инфляция будет около шести процентов или ниже, при этом центральный банк рф прогнозирует инфляцию от четырех до пяти процентов в 2026 году.

путин заявил, что россия теперь может постепенно увеличивать "экономический импульс", сохраняя при этом низкий уровень безработицы и умеренную инфляцию. ... Однако недавняя экономическая политика кремля свидетельствует о том, что российская экономика переживает значительно худшие времена, чем пытается предположить путин в своих заявлениях

- говорится в материале.

Россия приняла бюджет с дефицитом в $54,6 млрд: налоги растут, экономика замедляется – разведка25.09.25, 10:48 • 3724 просмотра

Указывается, что путин активизировал свои усилия, чтобы изобразить российскую экономику как устойчивую и способную поддерживать длительные боевые действия в Украине накануне встречи США и россии в москве 2 декабря. По убеждению аналитиков, путин пытается убедить Соединенные Штаты, что усиление санкционного давления не окажет желаемого влияния на российскую экономику и не побудит его идти на компромиссы, чтобы прекратить войну против Украины.

Также примечательно, что в своих речах относительно российской экономики путин не обсуждает продолжающуюся войну в Украине, вероятно, чтобы скрыть связь между потерями россии на поле боя и экономическими проблемами. кремль, похоже, пытается совместить свои заявления о российской экономике с ложным нарративом о том, что победа россии на поле боя неизбежна. Оба нарратива направлены на то, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями россии сейчас из-за страха усиления длительных российских военных операций в будущем

- считают в ISW.

Там продолжают оценивать, что Запад и Украина могут использовать несколько ключевых слабых мест россии на поле боя и в экономике, чтобы принудить кремль к переговорам и реальным уступкам, и что победа россии не является неизбежной.

Напомним

В ноябре центральный банк россии сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Чистая прибыль компаний снизилась на 23% за первые восемь месяцев 2025 года.

Экономика России не выживет в долгосрочной перспективе из-за войны в Украине - Туск27.10.25, 00:24 • 7023 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Соединённые Штаты
Украина