Экономика России не выживет в долгосрочной перспективе из-за войны в Украине - Туск

$41.900.00
48.550.00
ukenru
18:56 • 9186 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 19432 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 22457 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 22595 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 29080 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 23114 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 19560 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38093 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14355 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13910 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.7м/с
82%
741мм
Популярные новости
Россия после прихода к власти Путина превратилась в тоталитарную страну - The Telegraph26 октября, 13:45 • 4276 просмотра
Атака рф на Киев 26 октября: число пострадавших возросло до 33 человек26 октября, 13:56 • 10160 просмотра
Не только закрытие границы с беларусью: Литва рассматривает ограничение транзита в калининград26 октября, 14:51 • 6746 просмотра
"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мамаPhoto26 октября, 16:05 • 10456 просмотра
Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищуVideo18:38 • 5070 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 38093 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 70670 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 95952 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 79275 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 99455 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Блогеры
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 37853 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 44937 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 45035 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 45550 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 47992 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Хранитель

Экономика России не выживет в долгосрочной перспективе из-за войны в Украине - Туск

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что экономика России сталкивается с "драматическими" проблемами из-за войны в Украине и новых санкций США. По его прогнозам, внутренние неурядицы лишь усилят агрессию Путина.

Экономика России не выживет в долгосрочной перспективе из-за войны в Украине - Туск

Из-за войны в Украине экономика России не имеет шансов выжить в долгосрочной перспективе и сталкивается с "драматическими" проблемами, усугубляемыми новыми санкциями в отношении нефти, введенными Соединенными Штатами. Об этом в интервью The Sunday Times заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его прогнозам, внутренние неурядицы лишь сделают российского диктатора Владимира Путина более агрессивным. При этом политик не уверен, насколько "стабильным" окажется новый карательный подход президента США Дональда Трампа к Москве.

У россиян действительно глубокие экономические проблемы. Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно Европой: они готовы воевать. ... У вас нет шансов победить, если вы не готовы воевать или хотя бы чем-то пожертвовать

- сказал Туск.

Туск после встречи Зеленского с Трампом: солидарность Европы с Украиной сегодня важнее, чем когда-либо ранее18.10.25, 15:02 • 10551 просмотр

Он признал, что получил некое "горькое удовлетворение" от того, что многолетние предупреждения Польши и стран Балтии о враждебных намерениях Москвы сбылись.

Мы говорим о конце эпохи иллюзий в Европе – боюсь, что уже слишком поздно. Слишком поздно, чтобы хорошо подготовиться ко всем угрозам, но не слишком поздно, чтобы выжить. Политика была, есть и всегда будет об одном и том же: о насилии, о том, кто сильнее, о границах и территориях, конфликте интересов

- подчеркнул глава польского правительства.

Он добавил, что Украина должна быть как в ЕС, так и в НАТО, несмотря на распространенные в Польше опасения, что украинцы могут подорвать их экономически или чрезмерно расширить оборону Альянса.

"Мы должны воспользоваться этим уникальным моментом, очень важным для Украины сегодня, но также очень уникальным, потому что очень вероятно, что в следующие пять-семь лет Польша будет лидером этой части Европы. Вместе с Украиной мы можем быть в реальной безопасности, и никто, включая Россию, не будет иметь шанса что-то нам сделать", - резюмировал Туск.

Напомним

По мнению Дональда Туска, Украина имеет право атаковать связанные с Россией цели в любой точке Европы. Также, по его словам, Президент Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова бороться еще два-три года.

Никто не должен давить на Зеленского в вопросах территорий, мы все должны давить на Россию - Туск19.10.25, 23:49 • 4372 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша