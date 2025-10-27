Экономика России не выживет в долгосрочной перспективе из-за войны в Украине - Туск

Из-за войны в Украине экономика России не имеет шансов выжить в долгосрочной перспективе и сталкивается с "драматическими" проблемами, усугубляемыми новыми санкциями в отношении нефти, введенными Соединенными Штатами. Об этом в интервью The Sunday Times заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его прогнозам, внутренние неурядицы лишь сделают российского диктатора Владимира Путина более агрессивным. При этом политик не уверен, насколько "стабильным" окажется новый карательный подход президента США Дональда Трампа к Москве.

У россиян действительно глубокие экономические проблемы. Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно Европой: они готовы воевать. ... У вас нет шансов победить, если вы не готовы воевать или хотя бы чем-то пожертвовать - сказал Туск.

Он признал, что получил некое "горькое удовлетворение" от того, что многолетние предупреждения Польши и стран Балтии о враждебных намерениях Москвы сбылись.

Мы говорим о конце эпохи иллюзий в Европе – боюсь, что уже слишком поздно. Слишком поздно, чтобы хорошо подготовиться ко всем угрозам, но не слишком поздно, чтобы выжить. Политика была, есть и всегда будет об одном и том же: о насилии, о том, кто сильнее, о границах и территориях, конфликте интересов - подчеркнул глава польского правительства.

Он добавил, что Украина должна быть как в ЕС, так и в НАТО, несмотря на распространенные в Польше опасения, что украинцы могут подорвать их экономически или чрезмерно расширить оборону Альянса.

"Мы должны воспользоваться этим уникальным моментом, очень важным для Украины сегодня, но также очень уникальным, потому что очень вероятно, что в следующие пять-семь лет Польша будет лидером этой части Европы. Вместе с Украиной мы можем быть в реальной безопасности, и никто, включая Россию, не будет иметь шанса что-то нам сделать", - резюмировал Туск.

Напомним

По мнению Дональда Туска, Украина имеет право атаковать связанные с Россией цели в любой точке Европы. Также, по его словам, Президент Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова бороться еще два-три года.

