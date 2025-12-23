Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших

$42.250.09
Эксклюзив
06:30 • 4218 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 18886 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 33740 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 48050 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 33339 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 30332 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 27248 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24731 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21514 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18652 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 12668 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 13297 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 12326 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 12435 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 15301 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 47970 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 42198 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 71549 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 93422 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 128302 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Село
Белый дом
Китай
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 13717 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 16519 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 39032 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 36326 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 37971 просмотра
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Дипломатка
YouTube

Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших

Киев • УНН

 3740 просмотра

Ночью Киевскую область атаковала рф, в результате чего в Вышгородском районе погибла женщина 1949 года рождения и три человека получили осколочные ранения. В Обуховском районе повреждены два частных дома.

Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших

Киевская область ночью подверглась атаке рф, затронуло два района, известно об одном погибшем человеке и 3 раненых, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Всю ночь страна-террорист атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом врага мирные населенные пункты, обычные дома людей", - написал Калашник.

В Вышгородском районе, по его словам, в результате вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома.

К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Самые искренние слова соболезнования семье и близким. Еще три человека здесь травмированы - мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения

- сообщил Калашник.

По его словам, всем пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

Также в Обуховском районе, по данным Калашника, повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Вражеская атака продолжается, подчеркнул глава ОВА.

Житомирская область вторые сутки под атакой рф: 6 пострадавших, среди них 2 детей23.12.25, 08:42 • 1558 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевская область
Недвижимость
Война в Украине
Киевская область
Украина