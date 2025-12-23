Киевская область подверглась ночной атаке рф: затронуты два района, есть погибшая и 3 пострадавших
Киев • УНН
Ночью Киевскую область атаковала рф, в результате чего в Вышгородском районе погибла женщина 1949 года рождения и три человека получили осколочные ранения. В Обуховском районе повреждены два частных дома.
Киевская область ночью подверглась атаке рф, затронуло два района, известно об одном погибшем человеке и 3 раненых, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Всю ночь страна-террорист атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом врага мирные населенные пункты, обычные дома людей", - написал Калашник.
В Вышгородском районе, по его словам, в результате вражеской атаки произошел пожар частного двухэтажного дома.
К сожалению, погибла женщина 1949 года рождения. Самые искренние слова соболезнования семье и близким. Еще три человека здесь травмированы - мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Они получили осколочные ранения
По его словам, всем пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.
Также в Обуховском районе, по данным Калашника, повреждены два частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
Вражеская атака продолжается, подчеркнул глава ОВА.
