Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих

Ексклюзив
06:30 • 1936 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 16360 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 31491 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
22 грудня, 14:35 • 44386 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:00 • 31677 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 29430 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
22 грудня, 13:06 • 26743 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
22 грудня, 11:25 • 24505 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21432 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18587 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 11078 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 11576 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 10585 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 10660 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 13351 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:35 • 44471 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 40536 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 70043 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 91926 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 126829 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 13101 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 15869 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 38454 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 35775 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 37453 перегляди
Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Вночі Київську область атакувала рф, внаслідок чого в Вишгородському районі загинула жінка 1949 року народження та троє людей отримали осколкові поранення. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.

Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих

Київська область уночі зазнала атаки рф, зачепило два райони, відомо про одну загиблу людину та 3 поранених, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Усю ніч країна-терорист атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом ворога мирні населені пункти, звичайні будинки людей", - написав Калашник.

У Вишгородському районі, з його слів, унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку.

На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Найщиріші слова співчуття родині та близьким. Ще троє людей тут травмовано - чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення

- повідомив Калашник.

За його словами, усім постраждалим на місці надана медична допомога.

Також в Обухівському районі, за даними Калашника, пошкоджено два приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Ворожа атака триває, наголосив голова ОВА.

Житомирщина другу добу під атакою рф: 6 постраждалих, серед них 2 дітей23.12.25, 08:42 • 964 перегляди

Юлія Шрамко

