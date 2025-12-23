Київщина зазнала нічної атаки рф: зачепило два райони, є загибла та 3 постраждалих
Київ • УНН
Вночі Київську область атакувала рф, внаслідок чого в Вишгородському районі загинула жінка 1949 року народження та троє людей отримали осколкові поранення. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.
Київська область уночі зазнала атаки рф, зачепило два райони, відомо про одну загиблу людину та 3 поранених, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Усю ніч країна-терорист атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом ворога мирні населені пункти, звичайні будинки людей", - написав Калашник.
У Вишгородському районі, з його слів, унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку.
На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Найщиріші слова співчуття родині та близьким. Ще троє людей тут травмовано - чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення
За його словами, усім постраждалим на місці надана медична допомога.
Також в Обухівському районі, за даними Калашника, пошкоджено два приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.
Ворожа атака триває, наголосив голова ОВА.
