Житомирщина другу добу під атакою рф: 6 постраждалих, серед них 2 дітей
Київ • УНН
Житомирська область другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками. Зафіксовано декілька влучань, пошкоджено будинки та підприємства, 6 постраждалих, включаючи двох дітей.
рф другу добу поспіль атакує Житомирську область, уночі зафіксовано влучання, відомо про 6 постраждалих, у тому числі 2 дітей, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Житомирщина другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками", - написав Бунечко.
З його слів, "за попередньою інформацією, цієї ночі на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе". "Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин", - вказав голова ОВА.
Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області
Ворожа атака, з його слів, триває.
