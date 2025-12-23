$42.250.09
Житомирщина другу добу під атакою рф: 6 постраждалих, серед них 2 дітей

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Житомирська область другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками. Зафіксовано декілька влучань, пошкоджено будинки та підприємства, 6 постраждалих, включаючи двох дітей.

Житомирщина другу добу під атакою рф: 6 постраждалих, серед них 2 дітей

рф другу добу поспіль атакує Житомирську область, уночі зафіксовано влучання, відомо про 6 постраждалих, у тому числі 2 дітей, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Житомирщина другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками", - написав Бунечко.

З його слів, "за попередньою інформацією, цієї ночі на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе". "Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин", - вказав голова ОВА.

Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області

- повідомив Бунечко.

Ворожа атака, з його слів, триває.

Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23.12.25, 07:45 • 12072 перегляди

Юлія Шрамко

