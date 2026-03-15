Уряд виділяє 11,2 мільярда на захист критичної інфраструктури
Київ • УНН
Кабмін спрямує кошти на посилення захисту критичних об’єктів у десяти областях. Для бізнесу готують пільгові кредити на енергонезалежність під 7%.
Кабінет міністрів визначив 210 об’єктів критичної інфраструктури в десяти областях України, де найближчими днями розпочнуться роботи з посилення захисту. На ці потреби уряд планує спрямувати 11,2 млрд гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.
Деталі
За її словами, це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва будівництва нового захисту.
Скоординували пріоритети роботи з міжнародними партнерами із залучення додаткового фінансування для реалізації планів стійкості та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Завершуємо роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу
Вона додала, що Кабмін напрацьовує програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованої ставкою 7% річних на весь термін договору.
"У межах програми "5-7-9%" для прифронтових подовжуємо строки кредитування до кінця 2027 року", - резюмувала глава уряду.
