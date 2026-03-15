Уряд виділяє 11,2 мільярда на захист критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Кабмін спрямує кошти на посилення захисту критичних об’єктів у десяти областях. Для бізнесу готують пільгові кредити на енергонезалежність під 7%.

Кабінет міністрів визначив 210 об’єктів критичної інфраструктури в десяти областях України, де найближчими днями розпочнуться роботи з посилення захисту. На ці потреби уряд планує спрямувати 11,2 млрд гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її словами, це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва будівництва нового захисту.

Скоординували пріоритети роботи з міжнародними партнерами із залучення додаткового фінансування для реалізації планів стійкості та посилення захисту енергетичної інфраструктури. Завершуємо роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу

- зазначила Свириденко.

Вона додала, що Кабмін напрацьовує програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованої ставкою 7% річних на весь термін договору.

"У межах програми "5-7-9%" для прифронтових подовжуємо строки кредитування до кінця 2027 року", - резюмувала глава уряду.

Минулого тижня Кабмін ухвалив рішення виділити 1,5 млрд грн субвенції на покращення умов проживання переселенців.

