Житомирская область вторые сутки под атакой рф: 6 пострадавших, среди них 2 детей

Эксклюзив
06:30 • 4196 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 18838 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 33671 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 47922 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 33275 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 30284 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 27223 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24715 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21508 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18647 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Популярные новости
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 12668 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 13297 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 12326 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 12435 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 15301 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 47970 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 42198 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 71549 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 93422 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 128302 просмотра
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 13717 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 16519 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 39032 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 36326 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 37971 просмотра
Житомирская область вторые сутки под атакой рф: 6 пострадавших, среди них 2 детей

Киев • УНН

 • 1550 просмотра

Житомирская область вторые сутки подряд находится под вражескими воздушными атаками. Зафиксировано несколько попаданий, повреждены дома и предприятия, 6 пострадавших, включая двух детей.

Житомирская область вторые сутки под атакой рф: 6 пострадавших, среди них 2 детей

рф вторые сутки подряд атакует Житомирскую область, ночью зафиксированы попадания, известно о 6 пострадавших, в том числе 2 детях, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Житомирщина вторые сутки подряд находится под вражескими воздушными атаками", - написал Бунечко.

По его словам, "по предварительной информации, этой ночью на территории области зафиксировано несколько попаданий или падений обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе". "Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин", - указал глава ОВА.

Сейчас известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области

- сообщил Бунечко.

Вражеская атака, по его словам, продолжается.

Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23.12.25, 07:45 • 15365 просмотров

Юлия Шрамко

