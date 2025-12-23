Житомирская область вторые сутки под атакой рф: 6 пострадавших, среди них 2 детей

рф вторые сутки подряд атакует Житомирскую область, ночью зафиксированы попадания, известно о 6 пострадавших, в том числе 2 детях, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

"Житомирщина вторые сутки подряд находится под вражескими воздушными атаками", - написал Бунечко.

По его словам, "по предварительной информации, этой ночью на территории области зафиксировано несколько попаданий или падений обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе". "Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин", - указал глава ОВА.

Сейчас известно о 6 пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области