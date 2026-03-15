Ізраїль повідомив США про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів - ЗМІ
УНН
Ізраїльська система ППО виснажена після атак Ірану та використання Тегераном касетних боєприпасів. США оцінюють власні запаси для можливої допомоги союзнику.
Ізраїль поінформував США про критичний дефіцит балістичних ракет-перехоплювачів. Про це повідомляє Semafor із посиланням на неназваних американських чиновників, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Ізраїль вступив у нинішню війну вже з нестачею ракет-перехоплювачів, які були використані під час конфлікту з Іраном минулого літа: система далекобійної оборони Ізраїлю виснажилася під атаками Ірану. При цьому Іран додає касетні боєприпаси до своїх ракет, що може посилити виснаження запасів.
Ми цього очікували і передбачали
За його словами, у США не так мало власних ракет-перехоплювачів.
Цей коментар пролунав на тлі ширших побоювань щодо виснаження ракет-перехоплювачів через тривалішу військову участь в Ірані, що ставить США у скрутне становище. Також незрозуміло, чи можуть США намагатися продати або поділитися будь-якими зі своїх власних ракет-перехоплювачів з Ізраїлем, що створить навантаження на внутрішні поставки
Вказується, що США включали снаряди для протиповітряної оборони до пакетів військової підтримки для Ізраїлю.
У нас є все необхідне для захисту наших баз, персоналу в регіоні та наших інтересів
Він додав, що Ізраїль "розробляє рішення для вирішення" нестачі ракет-перехоплювачів.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу направив в Україну запит щодо проведення переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським для обговорення співробітництва з перехоплення іранських дронів.
