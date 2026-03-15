Ізраїль повідомив США про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів - ЗМІ

Ізраїль поінформував США про критичний дефіцит балістичних ракет-перехоплювачів. Про це повідомляє Semafor із посиланням на неназваних американських чиновників, пише УНН.

Зазначається, що Ізраїль вступив у нинішню війну вже з нестачею ракет-перехоплювачів, які були використані під час конфлікту з Іраном минулого літа: система далекобійної оборони Ізраїлю виснажилася під атаками Ірану. При цьому Іран додає касетні боєприпаси до своїх ракет, що може посилити виснаження запасів.

За його словами, у США не так мало власних ракет-перехоплювачів.

Цей коментар пролунав на тлі ширших побоювань щодо виснаження ракет-перехоплювачів через тривалішу військову участь в Ірані, що ставить США у скрутне становище. Також незрозуміло, чи можуть США намагатися продати або поділитися будь-якими зі своїх власних ракет-перехоплювачів з Ізраїлем, що створить навантаження на внутрішні поставки