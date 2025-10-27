$41.900.00
Економіка росії не виживе в довгостроковій перспективі через війну в Україні - Туск

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що економіка росії стикається з "драматичними" проблемами через війну в Україні та нові санкції США. За його прогнозами, внутрішні негаразди лише посилять агресію путіна.

Економіка росії не виживе в довгостроковій перспективі через війну в Україні - Туск

Через війну в Україні економіка росії не має шансів вижити в довгостроковій перспективі та стикається з "драматичними" проблемами, що посилюються новими санкціями щодо нафти, запровадженими Сполученими Штатами. Про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за його прогнозами, внутрішні негаразди лише зроблять російського диктатора володимира путіна більш агресивним. При цьому політик не впевнений, наскільки "стабільним" виявиться новий каральний підхід президента США Дональда Трампа до москви.

Росіяни мають справді глибокі економічні проблеми. Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна велика перевага проти Заходу, і особливо Європи: вони готові воювати. ... У вас немає шансів перемогти, якщо ви не готові воювати або хоча б чимось пожертвувати

- сказав Туск.

Туск після зустрічі Зеленського з Трампом: солідарність Європи з Україною сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше18.10.25, 15:02 • 10551 перегляд

Він визнав, що отримав певне "гірке задоволення" від того, що багаторічні попередження Польщі та країн Балтії про ворожі наміри москви справдилися.

Ми говоримо про кінець епохи ілюзій у Європі - боюся, що вже занадто пізно. Занадто пізно, щоб добре підготуватися до всіх загроз, але не надто пізно, щоб вижити. Політика була, є і завжди буде про одне й те саме: про насильство, про те, хто сильніший, про кордони та території, конфлікт інтересів

- підкреслив глава польського уряду.

Він додав, що Україна має бути як в ЄС, так і в НАТО, попри поширені в Польщі побоювання, що українці можуть підірвати їх економічно або надмірно розширити оборону Альянсу.

"Ми повинні скористатися цим унікальним моментом, дуже важливим для України сьогодні, але також дуже унікальним, тому що дуже ймовірно, що в наступні п'ять-сім років Польща буде лідером цієї частини Європи. Разом з Україною ми можемо бути в реальній безпеці, і ніхто, включаючи росію, не матиме шансу щось нам зробити", - резюмував Туск.

Нагадаємо

На думку Дональда Туска,Україна має право атакувати пов'язані з росією цілі в будь-якій точці Європи. Також, за його словами, Президент Зеленський сподівається, що війна не триватиме десять років, але що Україна готова боротися ще два-три роки.

Ніхто не повинен тиснути на Зеленського в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на росію - Туск 19.10.25, 23:49 • 4372 перегляди

Вадим Хлюдзинський

