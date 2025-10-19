$41.640.00
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
16:40 • 17429 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 50512 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 32676 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 34641 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 38037 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 44709 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54171 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47657 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46543 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Ніхто не повинен тиснути на Зеленського в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на росію - Туск

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не слід тиснути на президента Зеленського щодо територіальних поступок, а натомість тиснути на росію для припинення агресії. Це стало його відповіддю на заклики Дональда Трампа до України прийняти умови москви.

Ніхто не повинен тиснути на Зеленського в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на росію - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що чинити тиск слід не на Україну, а на росію, і ніхто не має права змушувати президента Володимира Зеленського до територіальних поступок агресору. Про це він написав на свой сторінці у соцмережі X у неділю, 19 жовтня, передає УНН.

Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру

- йдеться у дописі.

Контекст

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп закликав Київ погодитися на умови москви для завершення війни. Він також зазначив, що російський лідер володимир путін погрожував "знищити" Україну у разі відмови.

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.    

Після цієї зустрічі Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема українських територій буде ключовою у будь-якому форматі мирних переговорів із росією. За його словами, москва прагне закріпити за собою всі захоплені землі, однак Україна наполягає - спершу має бути припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про можливість повернення Україною всіх втрачених територій. Він зазначив, що "ніколи не знаєш, що буде", і що "сьогодні війна, завтра – мир". Також Глава Білого дому закликав Володимира Зеленського та володимира путіна негайно зупинити війну на лінії фронту, де б вона не проходила. Він наголосив, що інакше ситуація стане надто складною для вирішення.

Віта Зеленецька

