Ніхто не повинен тиснути на Зеленського в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на росію - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що чинити тиск слід не на Україну, а на росію, і ніхто не має права змушувати президента Володимира Зеленського до територіальних поступок агресору. Про це він написав на свой сторінці у соцмережі X у неділю, 19 жовтня, передає УНН.

Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру - йдеться у дописі.

Контекст

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 17 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп закликав Київ погодитися на умови москви для завершення війни. Він також зазначив, що російський лідер володимир путін погрожував "знищити" Україну у разі відмови.

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Після цієї зустрічі Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема українських територій буде ключовою у будь-якому форматі мирних переговорів із росією. За його словами, москва прагне закріпити за собою всі захоплені землі, однак Україна наполягає - спершу має бути припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про можливість повернення Україною всіх втрачених територій. Він зазначив, що "ніколи не знаєш, що буде", і що "сьогодні війна, завтра – мир". Також Глава Білого дому закликав Володимира Зеленського та володимира путіна негайно зупинити війну на лінії фронту, де б вона не проходила. Він наголосив, що інакше ситуація стане надто складною для вирішення.

путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком