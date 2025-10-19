$41.640.00
публикации
Эксклюзивы
Никто не должен давить на Зеленского в вопросах территорий, мы все должны давить на Россию - Туск

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не следует давить на президента Зеленского относительно территориальных уступок, а вместо этого давить на Россию для прекращения агрессии. Это стало его ответом на призывы Дональда Трампа к Украине принять условия Москвы.

Никто не должен давить на Зеленского в вопросах территорий, мы все должны давить на Россию - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что давить следует не на Украину, а на Россию, и никто не имеет права принуждать президента Владимира Зеленского к территориальным уступкам агрессору. Об этом он написал на своей странице в соцсети X в воскресенье, 19 октября, передает УНН.

Никто из нас не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру

- говорится в сообщении.

Контекст

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, глава Белого дома Дональд Трамп призвал Киев согласиться на условия Москвы для завершения войны. Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин угрожал "уничтожить" Украину в случае отказа.

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

После этой встречи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема украинских территорий будет ключевой в любом формате мирных переговоров с Россией. По его словам, Москва стремится закрепить за собой все захваченные земли, однако Украина настаивает - сначала должно быть прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий. Он отметил, что "никогда не знаешь, что будет", и что "сегодня война, завтра – мир". Также Глава Белого дома призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина немедленно остановить войну на линии фронта, где бы она ни проходила. Он подчеркнул, что иначе ситуация станет слишком сложной для решения.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Николай Тищенко
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша