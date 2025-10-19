Никто не должен давить на Зеленского в вопросах территорий, мы все должны давить на Россию - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не следует давить на президента Зеленского относительно территориальных уступок, а вместо этого давить на Россию для прекращения агрессии. Это стало его ответом на призывы Дональда Трампа к Украине принять условия Москвы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что давить следует не на Украину, а на Россию, и никто не имеет права принуждать президента Владимира Зеленского к территориальным уступкам агрессору. Об этом он написал на своей странице в соцсети X в воскресенье, 19 октября, передает УНН.
Никто из нас не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру
Контекст
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, глава Белого дома Дональд Трамп призвал Киев согласиться на условия Москвы для завершения войны. Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин угрожал "уничтожить" Украину в случае отказа.
Напомним
17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
После этой встречи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема украинских территорий будет ключевой в любом формате мирных переговоров с Россией. По его словам, Москва стремится закрепить за собой все захваченные земли, однако Украина настаивает - сначала должно быть прекращение огня.
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий. Он отметил, что "никогда не знаешь, что будет", и что "сегодня война, завтра – мир". Также Глава Белого дома призвал Владимира Зеленского и Владимира Путина немедленно остановить войну на линии фронта, где бы она ни проходила. Он подчеркнул, что иначе ситуация станет слишком сложной для решения.
