$41.640.00
48.520.00
ukenru
21:14 • 1192 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 5174 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 18921 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 33340 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 26323 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 44566 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67095 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46198 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48497 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36584 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
94%
749мм
Популярные новости
Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ18 октября, 11:39 • 11709 просмотра
Туск после встречи Зеленского с Трампом: солидарность Европы с Украиной сегодня важнее, чем когда-либо ранее18 октября, 12:02 • 8796 просмотра
Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцамиVideo18 октября, 12:15 • 11003 просмотра
Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из пленаPhoto18 октября, 12:19 • 12324 просмотра
Коваленко: Если Будапешт станет точкой, где Путин признает реальность - это будет завершение не только войны, но и иллюзий Кремля об империи18 октября, 13:27 • 3960 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 90030 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 113240 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 138284 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 103144 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 127947 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Александр Стабб
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 23846 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 37939 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 43695 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 71609 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 118529 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Вашингтон Пост
Google Play
MIM-104 Patriot

путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Глава кремля владимир путин во время разговора с Дональдом Трампом дал понять, что может согласиться вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Условием для завершения войны он выдвигает полный контроль над Донецкой областью.

путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком

глава кремля владимир путин во время недавнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом дал понять, что может согласиться вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, но требует полного контроля над Донецкой областью, как условие для завершения войны. Об этом информирует издание The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передает УНН.

Детали

По словам высокопоставленных чиновников, президент россии путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе выдвинул Киеву требование полностью отказаться от контроля над Донецком - стратегически важным регионом на востоке Украины - как условие для прекращения войны.

Внимание путина к Донецку свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно заключения соглашения, заявили официальные лица, выступая на условиях анонимности

- говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из сторон публично не комментировала требование путина относительно полного контроля над Донецком, что ранее не обсуждалось.

Как пишет издание, в своем публичном заявлении в пятницу, 17 октября после важной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп не поддержал российский запрос. 

По словам чиновников, во время телефонного разговора Трамп и Путин обсуждали, что российский лидер готов отдать Украине части двух других захваченных регионов - Запорожской и Херсонской областей - в обмен на полный контроль над Донецком

- сообщает The Washington Post.

Издание добавляет, что это территориальное утверждение немного менее масштабное, чем то, которое путин озвучивал в августе на саммите с Трампом в Анкоридже. Некоторые сотрудники Белого дома назвали это прогрессом, по словам одного из высокопоставленных чиновников, знакомых с разговором.

Ни одна из сторон - ни Белый дом, ни кремль - пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.    

После этой встречи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема украинских территорий будет ключевой в любом формате мирных переговоров с россией. По его словам, москва стремится закрепить за собой все захваченные земли, однако Украина настаивает - сначала должно быть прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий. Он отметил, что "никогда не знаешь, что будет", и что "сегодня война, завтра – мир".

Трамп призвал Зеленского и Путина остановить войну на текущей линии фронта18.10.25, 02:09 • 14624 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Донецкая область
Запорожская область
Вашингтон Пост
Белый дом
Дональд Трамп
Херсонская область
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Донецк