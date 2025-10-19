путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком

глава кремля владимир путин во время недавнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом дал понять, что может согласиться вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, но требует полного контроля над Донецкой областью, как условие для завершения войны. Об этом информирует издание The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передает УНН.

Детали

По словам высокопоставленных чиновников, президент россии путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе выдвинул Киеву требование полностью отказаться от контроля над Донецком - стратегически важным регионом на востоке Украины - как условие для прекращения войны.

Внимание путина к Донецку свидетельствует о том, что он не отступает от своих прошлых требований, которые завели конфликт в тупик, несмотря на оптимизм Трампа относительно заключения соглашения, заявили официальные лица, выступая на условиях анонимности - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из сторон публично не комментировала требование путина относительно полного контроля над Донецком, что ранее не обсуждалось.

Как пишет издание, в своем публичном заявлении в пятницу, 17 октября после важной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп не поддержал российский запрос.

По словам чиновников, во время телефонного разговора Трамп и Путин обсуждали, что российский лидер готов отдать Украине части двух других захваченных регионов - Запорожской и Херсонской областей - в обмен на полный контроль над Донецком - сообщает The Washington Post.

Издание добавляет, что это территориальное утверждение немного менее масштабное, чем то, которое путин озвучивал в августе на саммите с Трампом в Анкоридже. Некоторые сотрудники Белого дома назвали это прогрессом, по словам одного из высокопоставленных чиновников, знакомых с разговором.

Ни одна из сторон - ни Белый дом, ни кремль - пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

После этой встречи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема украинских территорий будет ключевой в любом формате мирных переговоров с россией. По его словам, москва стремится закрепить за собой все захваченные земли, однако Украина настаивает - сначала должно быть прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий. Он отметил, что "никогда не знаешь, что будет", и что "сегодня война, завтра – мир".

