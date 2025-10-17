"Ніколи не знаєш": Трамп ухилився від відповіді щодо повернення Україною всіх втрачених територій
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про можливість повернення Україною всіх втрачених територій. Він зазначив, що "ніколи не знаєш, що буде", і що "сьогодні війна, завтра – мир".
На запитання, чи зможе Україна повернути всі втрачені території, Трамп ухилився від прямої відповіді
Ніколи не знаєш, що буде. Ніколи...сьогодні війна, завтра – мир. Ніколи не знаєш
