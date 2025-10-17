"Никогда не знаешь": Трамп уклонился от ответа о возвращении Украиной всех утраченных территорий
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий. Он отметил, что "никогда не знаешь, что будет", и что "сегодня война, завтра – мир".
Президент США Дональд Трамп дал уклончивый ответ на вопрос о возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий, пишет УНН со ссылкой на заявление американского лидера.
На вопрос, сможет ли Украина вернуть все утраченные территории, Трамп уклонился от прямого ответа
Никогда не знаешь, что будет. Никогда... сегодня война, завтра – мир. Никогда не знаешь
Ранее УНН писал, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа журналисты спросили американского лидера, что произойдет, если владимир путин откажется от встречи в Венгрии, имея в виду именно встречу Зеленского с российским лидером, Трамп ответил журналистам: "Поживем – увидим".