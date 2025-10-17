"Поживемо-побачимо" - Трамп про можливу відмову путіна зустрітися із Зеленським

$41.640.12
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 10163 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 14263 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 17439 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в Україні
12:25 • 12353 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16046 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
17 жовтня, 11:57 • 13970 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
17 жовтня, 11:03 • 15123 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20939 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51137 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
рф збила свій літак під час нічної атаки дронів на Крим - ВМС України
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робіт
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51137 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 106016 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Північний потік
Financial Times

"Поживемо-побачимо" - Трамп про можливу відмову путіна зустрітися із Зеленським

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Американський президент відповів на запитання журналістів про те, чи можливо, що путін не захоче зустрітися із Зеленським.

"Поживемо-побачимо" - Трамп про можливу відмову путіна зустрітися із Зеленським

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа журналісти запитали американського лідера, що станеться, якщо володимир путін відмовиться від зустрічі в Угорщині, маючи на увазі саме зустріч Зеленського з російським лідером, Трамп відповів журналістам: "Поживемо – побачимо", пише УНН.

Деталі

На запитання журналістів про ймовірну зустріч путіна та Зеленського в Угорщині, американський президент відповів коротко: "Поживемо – побачимо".

Водночас він підтвердив, що напередодні мав тривалу розмову з російським президентом.

Я думаю, якщо президент путін хоче припинити війну, то він так і вчинить. Я дві з половиною години говорив учора з путіним. Сподіваюся, що він хоче завершити війну – і президент Зеленський теж цього хоче 

– зазначив Трамп.

Нагадаємо

Politico писало, що на тлі запланованих переговорів Трампа і Зеленського і після заяв американського лідера про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення необхідного сучасного озброєння.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.

Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну.

Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну.

Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.

Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.

Глава Білого дому, зауважив, що США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.

За словами помічника лідера рф юрія ушакова, телефонна розмова між путіним і Трампом, була ініційована російською стороною. путін повідомив Трампу про начебто стратегічну ініціативу російських військ по всій лінії фронту та наголосив, що застосування "Томагавків" може зіпсувати стосунки Америки та рф.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна