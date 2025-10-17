"Поживемо-побачимо" - Трамп про можливу відмову путіна зустрітися із Зеленським

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа журналісти запитали американського лідера, що станеться, якщо володимир путін відмовиться від зустрічі в Угорщині, маючи на увазі саме зустріч Зеленського з російським лідером, Трамп відповів журналістам: "Поживемо – побачимо", пише УНН.

Деталі

На запитання журналістів про ймовірну зустріч путіна та Зеленського в Угорщині, американський президент відповів коротко: "Поживемо – побачимо".

Водночас він підтвердив, що напередодні мав тривалу розмову з російським президентом.

Я думаю, якщо президент путін хоче припинити війну, то він так і вчинить. Я дві з половиною години говорив учора з путіним. Сподіваюся, що він хоче завершити війну – і президент Зеленський теж цього хоче – зазначив Трамп.

Нагадаємо

Politico писало, що на тлі запланованих переговорів Трампа і Зеленського і після заяв американського лідера про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення необхідного сучасного озброєння.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.

Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну.

Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну.

Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.

Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.

Глава Білого дому, зауважив, що США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.

За словами помічника лідера рф юрія ушакова, телефонна розмова між путіним і Трампом, була ініційована російською стороною. путін повідомив Трампу про начебто стратегічну ініціативу російських військ по всій лінії фронту та наголосив, що застосування "Томагавків" може зіпсувати стосунки Америки та рф.