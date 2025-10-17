$41.760.01
21:15
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
19:40 • 7264 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 11997 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 16959 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 24346 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 35863 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 33705 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 43520 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 70463 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23089 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 19:03 • 6156 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати Україні ракети Tomahawk, оскільки вони потрібні самій країні. Він також розповів, що обговорював це питання з російським диктатором володимиром путіним.

"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.

Нам потрібні Tomahawk - у США їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо розтринькувати запаси нашої країни. Вони нам теж потрібні

- сказав Трамп.

Він також зазначив, що це питання піднімалося під час його розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Я сказав путіну: "Ви не проти, якщо я передам кілька тисяч ракет Tomahawk вашим опонентам?" Йому ця ідея не сподобалася. Звісно, а ви що думаєте? Що він скаже: "Прошу, продайте ці ракети (Україні - ред.), я був би дуже вдячний?

- розповів президент США.

Водночас він назвав розмову з путіним "продуктивною" і анонсував, що, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором особисто протягом найближчих двох тижнів.

"Європа хоче закінчити війну в Україні, але не може цього зробити. Я можу це зробити. Я думаю, що ми досягнемо успіху", - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський цієї п’ятниці планує зустрітися у Білому домі з президентом США Дональдом.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі проситиме США про постачання ракет Tomahawk.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна