"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що США не можуть передати Україні ракети Tomahawk, оскільки вони потрібні самій країні. Він також розповів, що обговорював це питання з російським диктатором володимиром путіним.
Президент США Дональд Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.
Нам потрібні Tomahawk - у США їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо розтринькувати запаси нашої країни. Вони нам теж потрібні
Він також зазначив, що це питання піднімалося під час його розмови з російським диктатором володимиром путіним.
Я сказав путіну: "Ви не проти, якщо я передам кілька тисяч ракет Tomahawk вашим опонентам?" Йому ця ідея не сподобалася. Звісно, а ви що думаєте? Що він скаже: "Прошу, продайте ці ракети (Україні - ред.), я був би дуже вдячний?
Водночас він назвав розмову з путіним "продуктивною" і анонсував, що, ймовірно, зустрінеться з російським диктатором особисто протягом найближчих двох тижнів.
"Європа хоче закінчити війну в Україні, але не може цього зробити. Я можу це зробити. Я думаю, що ми досягнемо успіху", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський цієї п’ятниці планує зустрітися у Білому домі з президентом США Дональдом.
Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі проситиме США про постачання ракет Tomahawk.
Передача Tomahawk Україні не ескалує війну, а стане симетричною відповіддю на використання рф крилатих ракет - ISW16.10.25, 06:35 • 4676 переглядiв