Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 19867 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 43741 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 46816 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 39575 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 38585 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 27891 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 20863 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18609 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 41922 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 41681 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Передача Tomahawk Україні не ескалує війну, а стане симетричною відповіддю на використання рф крилатих ракет - ISW

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Передача США ракет Tomahawk не призведе до значної ескалації війни, а стане симетричною відповіддю на використання рф крилатих ракет великої дальності. Це дозволить Україні завдати шкоди ключовим російським військовим об'єктам.

Передача Tomahawk Україні не ескалує війну, а стане симетричною відповіддю на використання рф крилатих ракет - ISW

Передача США ракет Tomahawk не призведе до значної ескалації війни росії проти України, натомість стане симетричною відповіддю на використання рф відповідних російських крилатих ракет великої дальності проти України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що росія регулярно використовує широкий спектр крилатих ракет далекої дальності, порівнянних з американською ракетою Tomahawk, таких як крилаті ракети серії Х, крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинжал", а також балістичні та крилаті ракети "Іскандер".

росія використовує більшість цих ракет з 2022 року для ударів по Україні та почала розгортати крилаті ракети "Іскандер-К" у 2023 році

- зазначають в ISW.

Там підкреслюють, що росія посилила свою війну в Україні, здійснивши безпрецедентний удар балістичними ракетами середньої дальності по Україні за допомогою своєї балістичної ракетної системи "Орешник" з кількома незалежно націлюваними роздільними головками у листопаді 2024 року та пообіцявши розгорнути системи у Білорусі до кінця 2025 року.

"Дальні можливості та значне корисне навантаження американських ракет Tomahawk дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об'єктам, розташованим глибоко в межах російської території, таким як завод безпілотників "Шахед" у єлабузі, республіка татарстан, та авіабаза "Енгельс-2" у саратовській області, з якої росія запускає стратегічні бомбардувальники, що запускають крилаті ракети повітряного базування під час російських ударів по Україні", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.

Вадим Хлюдзинський

