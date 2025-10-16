Передача Tomahawk Україні не ескалує війну, а стане симетричною відповіддю на використання рф крилатих ракет - ISW
Київ • УНН
Передача США ракет Tomahawk не призведе до значної ескалації війни, а стане симетричною відповіддю на використання рф крилатих ракет великої дальності. Це дозволить Україні завдати шкоди ключовим російським військовим об'єктам.
Передача США ракет Tomahawk не призведе до значної ескалації війни росії проти України, натомість стане симетричною відповіддю на використання рф відповідних російських крилатих ракет великої дальності проти України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що росія регулярно використовує широкий спектр крилатих ракет далекої дальності, порівнянних з американською ракетою Tomahawk, таких як крилаті ракети серії Х, крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети "Кинжал", а також балістичні та крилаті ракети "Іскандер".
росія використовує більшість цих ракет з 2022 року для ударів по Україні та почала розгортати крилаті ракети "Іскандер-К" у 2023 році
Там підкреслюють, що росія посилила свою війну в Україні, здійснивши безпрецедентний удар балістичними ракетами середньої дальності по Україні за допомогою своєї балістичної ракетної системи "Орешник" з кількома незалежно націлюваними роздільними головками у листопаді 2024 року та пообіцявши розгорнути системи у Білорусі до кінця 2025 року.
"Дальні можливості та значне корисне навантаження американських ракет Tomahawk дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об'єктам, розташованим глибоко в межах російської території, таким як завод безпілотників "Шахед" у єлабузі, республіка татарстан, та авіабаза "Енгельс-2" у саратовській області, з якої росія запускає стратегічні бомбардувальники, що запускають крилаті ракети повітряного базування під час російських ударів по Україні", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.
