Міноборони США підготувало план передачі Україні ракет Tomahawk – очікується остаточне рішення Трампа – NYT

Міністерство оборони США підготувало плани продажу або передачі Україні крилатих ракет "Томагавк", однак остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа. За даними американських медіа, Пентагон уже має технічну готовність реалізувати цю ініціативу, але чекає відповідного наказу глави Білого дому. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, пише УНН.

Деталі

Попри це, постачання ракет залишається надзвичайно складним завданням. Головна проблема – відсутність у Збройних сил України морських чи наземних пускових установок, здатних запускати ракети Tomahawk.

Для цього необхідна система Typhon (Тифон), що перебуває на озброєнні американської армії. Її передача Україні, як визнають у Вашингтоні, могла б поставити США на межу прямої конфронтації з росією.

Глава Пентагону: ми збираємося покласти край війні в Україні

Поки невідомо, яку кількість ракет можуть передати, як вони зберігатимуться та яким буде їхній реальний вплив на бойові дії. У самому Пентагоні визнають, що мова може йти радше про символічний сигнал, ніж про масовану зміну балансу сил на фронті.

На тлі цих обговорень кремль виступив із різкою реакцією. Речник диктатора рф дмитро пєсков заявив, що тема "Томагавків" викликає "надзвичайне занепокоєння" і що ситуація довкола війни в Україні "стає дедалі драматичнішою". москва неодноразово попереджала Вашингтон про "непередбачувані наслідки" у разі постачання Києву далекобійних систем.

Трамп продовжує принижувати путіна, вказуючи на слабкості рф - керівник ЦПД

Водночас Трамп намагається використати питання ракет як дипломатичний важіль. За його словами, навіть сама загроза їх передачі може змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів.

Якщо цю війну не буде врегульовано, я можу надіслати "Томагавки". Це неймовірна зброя. І росії це не потрібно – заявив Трамп журналістам.

Президент США також зазначив, що планує безпосередньо поговорити з путіним, наголошуючи на своїй здатності "тиснути на сторони, щоб досягти миру", після успішного, за його словами, посередництва у врегулюванні війни в Газі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.

Президент України Володимир Зеленський детально готується до зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити чутливі питання особисто. Серед тем – постачання Україні "Петріотів", "Томагавків" та іншої зброї, а також примус росії до миру.

Зустріч у Вашингтоні відбудеться вже в п'ятницю, де Зеленський проситиме Трампа передати Україні далекобійні ракети, про це заявив сам американський президент.