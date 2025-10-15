Міноборони США підготувало план передачі Україні ракет Tomahawk – очікується остаточне рішення Трампа – NYT

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 13494 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25560 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23184 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23571 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21324 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17954 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17304 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32338 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32390 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13757 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
64%
754мм
Популярнi новини
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 34513 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 19910 перегляди
Штрафи за невикористання водіями ременів безпеки зросли в 10 разів - Нацполіція15 жовтня, 09:06 • 12445 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 15907 перегляди
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg11:46 • 4900 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 16042 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 34650 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32338 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 32390 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 57940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 732 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 60253 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 39319 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 41343 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 48475 перегляди
Актуальне
The New York Times
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Фільм
Т-90

Міноборони США підготувало план передачі Україні ракет Tomahawk – очікується остаточне рішення Трампа – NYT

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Міноборони США підготувало плани продажу або передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, але остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа. Постачання ракет ускладнене відсутністю у ЗСУ пускових установок та ризиком конфронтації з Росією.

Міноборони США підготувало план передачі Україні ракет Tomahawk – очікується остаточне рішення Трампа – NYT

Міністерство оборони США підготувало плани продажу або передачі Україні крилатих ракет "Томагавк", однак остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа. За даними американських медіа, Пентагон уже має технічну готовність реалізувати цю ініціативу, але чекає відповідного наказу глави Білого дому. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, пише УНН.

Деталі

Попри це, постачання ракет залишається надзвичайно складним завданням. Головна проблема – відсутність у Збройних сил України морських чи наземних пускових установок, здатних запускати ракети Tomahawk. 

Для цього необхідна система Typhon (Тифон), що перебуває на озброєнні американської армії. Її передача Україні, як визнають у Вашингтоні, могла б поставити США на межу прямої конфронтації з росією.

Глава Пентагону: ми збираємося покласти край війні в Україні15.10.25, 17:11 • 1532 перегляди

Поки невідомо, яку кількість ракет можуть передати, як вони зберігатимуться та яким буде їхній реальний вплив на бойові дії. У самому Пентагоні визнають, що мова може йти радше про символічний сигнал, ніж про масовану зміну балансу сил на фронті.

На тлі цих обговорень кремль виступив із різкою реакцією. Речник диктатора рф дмитро пєсков заявив, що тема "Томагавків" викликає "надзвичайне занепокоєння" і що ситуація довкола війни в Україні "стає дедалі драматичнішою". москва неодноразово попереджала Вашингтон про "непередбачувані наслідки" у разі постачання Києву далекобійних систем.

Трамп продовжує принижувати путіна, вказуючи на слабкості рф - керівник ЦПД15.10.25, 07:15 • 3982 перегляди

Водночас Трамп намагається використати питання ракет як дипломатичний важіль. За його словами, навіть сама загроза їх передачі може змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів.

Якщо цю війну не буде врегульовано, я можу надіслати "Томагавки". Це неймовірна зброя. І росії це не потрібно 

– заявив Трамп журналістам.

Президент США також зазначив, що планує безпосередньо поговорити з путіним, наголошуючи на своїй здатності "тиснути на сторони, щоб досягти миру", після успішного, за його словами, посередництва у врегулюванні війни в Газі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Білому домі у п'ятницю. Вони обговорять постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та додаткових ЗРК Patriot.

Президент України Володимир Зеленський детально готується до зустрічі з Дональдом Трампом, щоб обговорити чутливі питання особисто. Серед тем – постачання Україні "Петріотів", "Томагавків" та іншої зброї, а також примус росії до миру.

Зустріч у Вашингтоні відбудеться вже в п'ятницю, де Зеленський проситиме Трампа передати Україні далекобійні ракети, про це заявив сам американський президент.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
The New York Times
Міністерство оборони США
Пентагон
Білий дім
Збройні сили України
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна