10:41 • 11195 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20296 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20704 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18951 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17137 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16762 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30451 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30553 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Глава Пентагону: ми збираємося покласти край війні в Україні

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Очільник Пентагону Піт Геґсет заявив, що США та європейські союзники мають намір покласти край війні в Україні. Він наголосив, що європейські лідери закликають росію припинити агресію, інакше США вживатимуть заходів.

Глава Пентагону: ми збираємося покласти край війні в Україні

Під непохитним керівництвом президента США Дональда Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми збираємося покласти край війні в Україні. На цьому наголосив глава Пентагону Піт Геґсет на початку засідання Координаційної групи з питань оборони України, передає УНН.

Деталі

За словами Геґсета, європейські лідери надсилають росії чіткий сигнал, що зараз саме час припинити війну в Україні.

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб покласти на росію ціну за її продовження агресії", – сказав він.

Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп14.10.25, 22:16 • 31342 перегляди

Він запевнив, що військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, "як можуть зробити лише Сполучені Штати".

Геґсет каже, що США вважають найефективнішими стримуючими факторами російської агресії смертоносне, боєздатне та очолюване Європою НАТО, а також боєздатну українську армію, здатну захистити себе.

Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми збираємося покласти край війні в Україні. Війна має закінчитися 

– додав він.

Трамп продовжує принижувати путіна, вказуючи на слабкості рф - керівник ЦПД15.10.25, 07:15 • 3818 переглядiв

Антоніна Туманова

