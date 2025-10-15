Глава Пентагону: ми збираємося покласти край війні в Україні
Київ • УНН
Очільник Пентагону Піт Геґсет заявив, що США та європейські союзники мають намір покласти край війні в Україні. Він наголосив, що європейські лідери закликають росію припинити агресію, інакше США вживатимуть заходів.
Під непохитним керівництвом президента США Дональда Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми збираємося покласти край війні в Україні. На цьому наголосив глава Пентагону Піт Геґсет на початку засідання Координаційної групи з питань оборони України, передає УНН.
Деталі
За словами Геґсета, європейські лідери надсилають росії чіткий сигнал, що зараз саме час припинити війну в Україні.
"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб покласти на росію ціну за її продовження агресії", – сказав він.
Він запевнив, що військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, "як можуть зробити лише Сполучені Штати".
Геґсет каже, що США вважають найефективнішими стримуючими факторами російської агресії смертоносне, боєздатне та очолюване Європою НАТО, а також боєздатну українську армію, здатну захистити себе.
Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми збираємося покласти край війні в Україні. Війна має закінчитися
