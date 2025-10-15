Глава Пентагона: мы собираемся положить конец войне в Украине

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 10865 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 19580 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 19755 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20165 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18517 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 16972 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16654 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30021 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 30137 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13668 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.5м/с
58%
754мм
Популярные новости
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 26504 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 53654 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02 • 17585 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 29747 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 16523 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 12445 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 29860 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30031 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 30144 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 53768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Эстония
Германия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 59134 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 38260 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 40221 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 47572 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 51419 просмотра
Актуальное
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
НАСАМС
ИРИС-Т
Беспилотный летательный аппарат

Глава Пентагона: мы собираемся положить конец войне в Украине

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и европейские союзники намерены положить конец войне в Украине. Он подчеркнул, что европейские лидеры призывают Россию прекратить агрессию, иначе США примут меры.

Глава Пентагона: мы собираемся положить конец войне в Украине

Под непоколебимым руководством президента США Дональда Трампа, и в частности вместе с нашими европейскими союзниками, мы собираемся положить конец войне в Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в начале заседания Координационной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.

Детали

По словам Хегсета, европейские лидеры посылают россии четкий сигнал, что сейчас самое время прекратить войну в Украине.

"Если эта война не закончится, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, то Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками примут необходимые меры, чтобы возложить на россию цену за ее продолжение агрессии", – сказал он.

Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп14.10.25, 22:16 • 31328 просмотров

Он заверил, что военное министерство США готово внести свой вклад таким образом, "как могут сделать только Соединенные Штаты".

Хегсет говорит, что США считают наиболее эффективными сдерживающими факторами российской агрессии смертоносное, боеспособное и возглавляемое Европой НАТО, а также боеспособную украинскую армию, способную защитить себя.

Под непоколебимым руководством президента Трампа, и в частности вместе с нашими европейскими союзниками, мы собираемся положить конец войне в Украине. Война должна закончиться

– добавил он.

Трамп продолжает унижать путина, указывая на слабости рф - руководитель ЦПД15.10.25, 07:15 • 3790 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Пит Хегсетх
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина