Глава Пентагона: мы собираемся положить конец войне в Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и европейские союзники намерены положить конец войне в Украине. Он подчеркнул, что европейские лидеры призывают Россию прекратить агрессию, иначе США примут меры.
Под непоколебимым руководством президента США Дональда Трампа, и в частности вместе с нашими европейскими союзниками, мы собираемся положить конец войне в Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в начале заседания Координационной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН.
По словам Хегсета, европейские лидеры посылают россии четкий сигнал, что сейчас самое время прекратить войну в Украине.
"Если эта война не закончится, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, то Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками примут необходимые меры, чтобы возложить на россию цену за ее продолжение агрессии", – сказал он.
Он заверил, что военное министерство США готово внести свой вклад таким образом, "как могут сделать только Соединенные Штаты".
Хегсет говорит, что США считают наиболее эффективными сдерживающими факторами российской агрессии смертоносное, боеспособное и возглавляемое Европой НАТО, а также боеспособную украинскую армию, способную защитить себя.
Под непоколебимым руководством президента Трампа, и в частности вместе с нашими европейскими союзниками, мы собираемся положить конец войне в Украине. Война должна закончиться
