Трамп продолжает унижать путина, указывая на слабости рф - руководитель ЦПД

14 октября, 19:16 • 17738 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 39827 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 35559 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 31466 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 51182 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 22480 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 41384 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 15182 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 35202 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12329 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Отключения в Киеве: энергетики установили причину аварии, свет планируют вернуть в ближайшие часы14 октября, 20:22
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto00:05
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься01:08
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN01:39
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов14 октября, 12:47
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 41384 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях14 октября, 11:53
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 35202 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15
Трамп продолжает унижать путина, указывая на слабости рф - руководитель ЦПД

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Дональд Трамп унижает путина, указывая на очереди за бензином в рф и 1,5 млн потерь в войне. Коваленко считает, что путин – психопат, который боится унижения, и США начали понимать слабости россии.

Трамп продолжает унижать путина, указывая на слабости рф - руководитель ЦПД

Президент США Дональд Трамп продолжает играть на ключевых слабостях Путина — он его унижает. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Подробности

Он напомнил о недавних заявлениях главы Белого дома "о больших очередях за бензином в РФ, о 1,5 млн потерь в войне, о непонимании, зачем эту войну продолжать".

И действительно, фантазии Путина об оккупации Украины и влиянии на Европу вылились в превращение рашки в сырьевой придаток Китая. Это все продолжение темы "бумажного тигра". Путин — психопат. Психопаты больше всего боятся унижения. Путина били в школе, унижали, издевались над ним, вытирали ноги. Посмотрите на тех, кого унижали в советской школе, или в школах 90-х. Они же преимущественно все такие же как Путин — закомплексованные психопаты

- отметил Коваленко.

Он добавил, что наконец в США "начали хоть немножко понимать слабости современной России".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение России к миру.

"Если рф "бумажный тигр", то что тогда НАТО?" - путин поставил под сомнение боеспособность Альянса02.10.25, 22:45 • 13469 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Украина