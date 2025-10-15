Трамп продолжает унижать путина, указывая на слабости рф - руководитель ЦПД

Президент США Дональд Трамп продолжает играть на ключевых слабостях Путина — он его унижает. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Он напомнил о недавних заявлениях главы Белого дома "о больших очередях за бензином в РФ, о 1,5 млн потерь в войне, о непонимании, зачем эту войну продолжать".

И действительно, фантазии Путина об оккупации Украины и влиянии на Европу вылились в превращение рашки в сырьевой придаток Китая. Это все продолжение темы "бумажного тигра". Путин — психопат. Психопаты больше всего боятся унижения. Путина били в школе, унижали, издевались над ним, вытирали ноги. Посмотрите на тех, кого унижали в советской школе, или в школах 90-х. Они же преимущественно все такие же как Путин — закомплексованные психопаты