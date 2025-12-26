Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы

$41.930.22
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Бывшие руководители Госавиаслужбы Александр Бильчук и Игорь Зелинский принимали решения, которые могли нанести ущерб обороноспособности Украины. Их действия, включая блокирование использования самолетов Ил-76 и сотрудничество с российскими компаниями, должны быть проверены в рамках уголовного производства.

Решения, принятые бывшим руководством Государственной авиационной службы Украины – экс-главой Александром Бильчуком и его заместителем Игорем Зелинским, должны быть проверены в рамках уголовного производства. Создание препятствий для использования военно-транспортных самолетов Ил-76 армией, сотрудничество с подсанкционными российскими компаниями и использование документов предприятий, связанных с российским ОПК, создали риски для обороноспособности государства. Как рассказал в эксклюзивном комментарии УНН юрист Дмитрий Касьяненко, в этой ситуации речь может идти не об управленческих ошибках, а о возможном пособничестве государству-агрессору.

Ранее расследования УНН выявили, что бывшее руководство Государственной авиационной службы Украины, в частности экс-глава Александр Бильчук и его заместитель Игорь Зелинский, приняли ряд решений очевидно в интересах россии, которые могли нанести значительный ущерб обороноспособности Украины.

При изучении ситуации стало очевидным, что принятие решений не в пользу государственных интересов было системным, а не какой-то единичной технической ошибкой.

Бильчук и Зелинский фактически заложили подходы, при которых регулярно использовались документы государства-агрессора и российских подсанкционных компаний для принятия решений украинским авиарегулятором. Речь идет о решениях относительно летной годности, технического соответствия и допуска к эксплуатации воздушных судов. 

Решения в ущерб интересам Украины

По данным УНН, именно Зелинский заблокировал возможность использования военно-транспортных самолетов Ил-76МД Министерством обороны, что могло существенно усилить логистику ВСУ во время полномасштабной войны. Несмотря на имеющиеся еще с 1990-х годов правовые решения, позволявшие эксплуатацию таких самолетов без изменения их статуса, Зелинский в 2023 году фактически остановил их использование, резко изменив собственную позицию.

Сначала, в июне 2023 года, Зелинский официально признал отсутствие препятствий для эксплуатации Ил-76МД в интересах Украины, что соответствовало позиции авиарынка и Минобороны. Однако уже через полгода, в декабре, он заявил о якобы отсутствии у этих самолетов гражданских сертификатов, что делает невозможным их регистрацию и использование. Это решение привело к созданию искусственных препятствий для использования критически важной авиатехники, дополнительных затрат на ее содержание и потери возможностей для выполнения военных, гуманитарных и эвакуационных миссий в разгар войны.

История с Ил-76МД – это лишь часть большой истории. За годы работы Зелинского вместе с Бильчуком принимались и другие резонансные решения, которые очевидно подыгрывали стране-агрессору. 

Например, в начале августа 2025 года тогдашний глава Госавиаслужбы Александр Бильчук передал сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd, имеющей прямые связи с российским ОПК. Это решение поставило под угрозу эксплуатацию этого типа вертолетов всеми составляющими сектора безопасности и обороны Украины

Впоследствии выяснилось, что AAL Group Ltd, зарегистрированная в оффшорной юрисдикции ОАЭ, имеет прямые связи с российским ОПК. А как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех".

Решение Бильчука было принято несмотря на то, что Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества. После публичного скандала Правительство уволило Бильчука с должности главы регулятора.

Кроме того, по решениям Бильчука и его "правой руки" Зелинского более 20 таких самолетов Ил-76 были исключены из государственного реестра и перешли под контроль россии. Бывшее руководство Госавиаслужбы допустило также грубые нарушения санкционного законодательства, продолжив сотрудничество с подсанкционным российским ПАО "Ил". В частности, за подписью Зелинского были выданы сертификаты летной годности на основании решений этого российского разработчика транспортных самолетов Ил-76, несмотря на наличие в Украине сертифицированной организации для такого сопровождения. Это фактически поставило украинских эксплуатантов перед выбором между сотрудничеством с россией или остановкой эксплуатации самолетов, а также могло обеспечить россии десятки миллионов долларов дополнительных доходов. 

Уголовная ответственность вместо нового назначения

В феврале этого года вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба уволил Игоря Зелинского с должности замглавы Госавиаслужбы. Как уже отмечалось, осенью был уволен и глава регулятора Александр Бильчук. Однако уже в декабре стало известно, что Кулеба внес кандидатуру Зелинского на рассмотрение Кабинета министров Украины для назначения его главой Государственной авиационной службы. Что заставило вице-премьера изменить свою позицию пока не известно. Однако, по мнению юриста Дмитрия Касьяненко, выявленные журналистами факты свидетельствуют о необходимости вмешательства правоохранительных органов в ситуацию.

"Регулятор не имеет права выдавать разрешительные документы, сертификаты или другие акты, если их основанием являются решения или выводы российских компаний, находящихся под санкциями. Санкционный режим означает полный запрет любого прямого или опосредованного сотрудничества, в том числе через документы, экспертизы или "технические обоснования". Выдача разрешения в такой ситуации фактически легализует влияние подсанкционного субъекта через государственный орган Украины. Если такие разрешения выданы, это дает основания говорить об обходе санкций и продолжении фактического взаимодействия с рф", - пояснил адвокат Дмитрий Касьяненко.

По его словам, действия бывших должностных лиц Госавиаслужбы могут квалифицироваться по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), если будет выявлен умысел и реальная помощь стране-агрессору, ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), при условии, что решение принималось вопреки интересам Госавиаслужбы, ст. 367 УК Украины (служебная халатность), если должностные лица "не проверили" санкционные ограничения и процедуры. 

Расследование таких фактов — компетенция СБУ (в части нацбезопасности) и ГБР/НАБУ - в зависимости от субъекта и последствий. Ключевое здесь — не риторика, а документы: кто подписал, на основании чего, была ли подсанкционная цепочка и какой юридический эффект это создало. Именно это определяет ответственность 

- подчеркнул юрист.

История с Зелинским и Бильчуком – это не только вопрос прошлого, а прямой вызов настоящего. Ведь часть принятых ими решений до сих пор создает проблемы и фактически уничтожает украинскую авиацию. Именно поэтому публичный и правовой анализ этих решений принципиально важен.

В итоге речь идет не просто о кадровой ответственности отдельных должностных лиц, а о необходимости уничтожения практики, при которой украинский регулятор в условиях полномасштабной войны фактически признает техническую и юридическую субъектность государства-агрессора. Решения регулятора под руководством Зелинского и Бильчука противоречат интересам нацбезопасности, санкционной политике Украины и подрывают доверие к  авиарегулятору в целом. И очевидно существует большая вероятность того, что после возвращения в Госавиаслужбу Зелинский продолжит эту практику.

Лилия Подоляк

