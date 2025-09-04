Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що багато співробітників керівної ланки компанії AAL Group Ltd, якій Державіаслужба передала супровід ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ), мають російські паспорти. Також він заявив, що рішення передати супровід цій компанії залишається чинним, хоча воно створює ризик витоку чутливих даних про українські Ми-8МТ(МТВ) до рук прямого ворога України, повідомляє УНН.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський з трибуни парламенту заявив про те, що співробітники офшорної компанії AAL Group Ltd, яка володіє правом супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ), мають російські паспорти, а кінцевим бенефіціаром компанії є російський холдинг "Вертольоти Росії".

Державна авіаційна служба України надала право на супровід ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd. Це рішення ставить під загрозу експлуатацію Ми-8МТ(МТВ) усіма складовими сектору безпеки і оборони. За моєю інформацією, кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії". І багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти - заявив народний депутат.

Раніше Веніславський звертався до СБУ та Прем’єр-міністра з вимогою відсторонити керівника Державіаслужби Олександра Більчука та скасувати це "антидержавне" рішення. Попри звернення нардепа, Кабмін обмежився лише відстороненням Більчука, а ухвалене під його керівництвом рішення - залишив в дії. Тож, народний депутат з трибуни Верховної Ради закликав створити Тимчасову слідчу комісію, щоб з’ясувати, "хто і в чиїх інтересах" ухвалював це рішення.

Державіаслужба під керівництвом нині відстороненого Олександра Більчука передала повноваження з супроводу ремонтної документації вертольотів Ми-8МТ(МТВ) приватній іноземній AAL Group Ltd.

За інформацією з відкритих джерел компанія AAL Group Ltd зареєстрована у зоні SAIF (ОАЕ) та має сертифікацію від російського авіазаводу холдингу "Вертольоти Росії", ба більше ЗМІ також повідомляю про її можливий зв’язок з "Ростехом". Серед іншого, компанія фігурувала у "сірих" схемах ремонтів в Іраку та Афганістані, а у 2024 році оголосила про співпрацю з Paramount Group, яку підозрювали у постачанні зброї росії.

І це при тому, що право супроводу прагнули отримати українські держпідприємства з багаторічним досвідом, однак їхні звернення фактично проігнорували. Колишній заступник Генпрокурора Олексій Баганець вважає, що надання переваги бізнесу, пов’язаному з країною-агресором, може кваліфікуватися як дії, які підривають національну безпеку України. Негативно оцінили рішення Державіаслужби і в державному концерні "Укроборонпром", закликавши переглянути його. В концерні вважають, що таке рішення створює ризики витоку чутливої інформації, спричинити втрату Україною ринку обслуговування Ми-8МТ(МТВ), скорочення персоналу, затримки виконання робіт, блокування міжнародних контрактів і зниження контролю якості. Серед ризиків також є втрата сертифікатів Part-145, у разі неможливості звірки з еталонами.

Критикує це рішення й Президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова. Рішення Державіаслужби вона вважає прикладом деструктивної практики, що загрожує обороноздатності, адже Ми-8МТ(МТВ) – основа армійської авіації та Повітряних сил України.