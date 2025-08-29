Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації

Українська авіація має потенціал і фахівців, готових рухати галузь уперед. Проте замість підтримки вона стикається з бездіяльністю державних інституцій, які не використовують наявні можливості для ефективних рішень навіть у час війни. Про виклики та шанси для галузі розповіла президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова, пише УНН.

Деталі

Українська авіація працює під час війни, зокрема військова та вантажна, але за словами президентки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової, держава соромиться підтримувати галузь − бракує державного представництва, захисту потенціалу та належних умов для розвитку.

В авіації є питання, де Державна авіаційна служба України чомусь дуже не допрацьовує. Є моряки, які легально можуть пересуватися за кордон на кораблях. А пілоти не можуть. Моряків ми пускаємо, тому що там дуже потужне галузеве об'єднання, і дуже потужне лобі, в тому числі на рівні деяких депутатів. А інтереси пілотів немає кому лобіювати - зазначила Ксенія Семенова.

Президентка КАІ підкреслила, що реальні кроки для цивільної авіаційної галузі можливі вже зараз. Один із них − відновлення комерційних вантажних рейсів, але для цього хтось має взяти відповідальність. Державіаслужба могла б стати рушієм змін, проте її бездіяльність підриває майбутнє авіації.

Авіація – це дуже специфічна галузь. Якщо не підтримувати кваліфікацію співробітників, інфраструктуру в аеропорту, то доведеться будувати все з нуля. І обійдеться це дорожче, ніж це підтримувати - акцентувала Ксенія Семенова.

Відсутність лідерської ролі Державної авіаційної служби України у розвитку цивільної авіації не є несподіваною, адже її останні рішення експерти та політики називають не лише неефективними, а критичним для держави. Йдеться про резонансне рішення передати право супроводу ремонтної документації на гелікоптери Ми-8 приватній іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов’язують із російським оборонним комплексом.

За інформацією з відкритих джерел, компанія AAL Group Ltd зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах у зоні Sharjah Airport International Free (SAIF), яка має репутацію офшору з податковими пільгами та високим рівнем закритості щодо власників бізнесу. Компанія володіє сертифікацією від російського авіазаводу, що входить до холдингу "Вертольоти Росії", що свідчить про її тісні зв’язки з оборонно-промисловим комплексом рф. У низці публікацій також зазначалося, що бенефіціаром AAL Group може бути "Ростех". Крім того, компанія неодноразово фігурувала у так званих "сірих" схемах ремонту вертольотів в Іраку та Афганістані. А у 2024 році AAL Group Ltd оголосила про партнерство з південноафриканською Paramount Group, яку міжнародні ЗМІ пов’язували з можливими поставками зброї росії для ведення війни проти України.

Таким чином, позиція президентки КАІ Ксенії Семенової щодо роботи Державіаслужби накладається на ширший контекст − авіаційна галузь залишається без державної підтримки, а профільний регулятор замість курсу на розвиток ухвалює деструктивні рішення. Такі кроки з-поміж іншого загрожують й обороноздатності, адже вертольоти Ми-8 − основа армійської авіації та Повітряних сил України.

Нагадаємо

Право на супровід ремонтної документації для вертольотів типу Ми-8 прагнули отримати й українські державні підприємства, які мають багаторічний досвід роботи та всі необхідні компетенції. Втім, численні звернення цих підприємств були фактично проігноровані Державіаслужбою та її очільником Олександром Більчуком, якого нині відсторонено від виконання посадових обов’язків у зв’язку з дисциплінарним провадженням.

Коментуючи ситуацію, колишній заступник Генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець наголосив, що у випадку навмисного надання переваги компаніям, пов’язаним із бізнесом та економікою країни-агресора, такі дії можна кваліфікувати як спрямовані на підрив національної безпеки України.

У парламенті також лунають вимоги скасувати це рішення. Депутат Федір Веніславський назвав дії Державіаслужби "антидержавними", а Михайло Цимбалюк підкреслив їхню економічну недоцільність і неприпустимість у воєнний час.