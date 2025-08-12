Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язками

Під час війни, коли кожен виліт бойового вертольота може вирішити результат операції, технічний супровід і ремонт українських Ми-8 передали приватній компанії з ОАЕ, сертифікованій російськими заводами та ймовірно пов’язаній з оборонно-промисловим комплексом країни-агресора. УНН з’ясував, кому фактично дісталися права на ключову технічну документацію та контроль за модернізацією однієї з найважливіших машин авіації Збройних сил України.

Коротка передісторія

Впродовж останніх років українська авіаційна спільнота неодноразово попереджала: країна ризикує втратити контроль над експлуатацією та модернізацією вертольотів Ми-8 − одного з основних типів повітряних суден, що виконують бойові завдання, забезпечують логістику, медичну евакуацію та інші критично важливі функції в авіації Збройних сил. За нормами Повітряного кодексу України, усі роботи з модернізації та ремонту мають погоджуватися з виробником повітряних суден, а у випадку з Ми-8 − це російські підприємства. Якщо погодження з виробником неможливе, передбачається визначення уповноваженого представника, якому офіційно нададуть право супроводу ремонтної документації для вертольотів типу Ми-8 (Ми-8МТВ-1 та Ми-17-1). Повноваження щодо розпорядження документацією могла взяти на себе Державна авіаційна служба України, яку очолює Олександр Більчук. Також Державіаслужба могла призначити відповідального розпорядника документації.

Тут варто зазначити, що ще до моменту оприлюднення офіційного рішення у відкритих джерелах з’явилася інформація про звернення голови Служби безпеки України Василя Малюка до тодішнього Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. У документі СБУ попереджала, що Державіаслужба розглядає можливість призначення на цю роль приватної української компанії, і наголошувала на важливості передачі таких повноважень підприємству з державною формою власності. Це, за позицією СБУ, мало б мінімізувати ризики приведення авіаційної техніки до недієздатного стану та зниження обороноздатності держави.

При цьому в Україні працюють держпідприємства, які мають багаторічний досвід роботи з Ми-8 та цілком спокійно могли б перебрати на себе функції розпорядників відповідної документації. Але численні заявки до Державіаслужби щодо набуття цих повноважень держпідприємствами залишилися проігнорованими.

Варто зауважити, що, крім цивільної експлуатації, значний парк вертольотів Ми-8 використовується Збройними силами України, тому питання вибору розпорядника документації важливе й тим, що стосується боєготовності та безперервності виконання бойових завдань. Будь-які затримки в ремонті чи модернізації цих машин, або ж ризик втрати доступу до актуальної технічної документації, можуть мати критичні наслідки для обороноздатності держави. Саме тому експертна спільнота та силові структури наголошували: рішення повинно бути максимально виваженим, прозорим і спрямованим на збереження контролю України над стратегічно важливою авіаційною технікою.

Державна авіаційна служба України, попри застереження силовиків, ухвалила протилежне до їхніх рекомендацій рішення. Повноваження щодо супроводу ремонтної документації на вертольоти Ми-8 отримала не просто приватна, а іноземна компанія AAL Group Ltd. При цьому назва компанії стала відома не одразу: звітуючи про "успішне вирішення питання", Державіаслужба її не згадала, а оприлюднив цю інформацію журналіст Євген Плінський.

Хто така AAL Group Ltd?

AAL Group Ltd − приватна компанія, зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах, а саме в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone, тобто в офшорній юрисдикції. Як зазначає Global Investigations Review, ця зона користується популярністю серед російських бізнесменів, які використовують її як "гаманець" для розміщення активів, оскільки вона надає неабиякі податкові й реєстраційні переваги. Зокрема, тут зберігається повна іноземна власність, відсутні податки на підприємницьку діяльність, а інформація про бенефіціарів залишається конфіденційною.

Компанія AAAL Group Ltd спеціалізується на постачанні авіаційної продукції, оригінальних запчастин для літаків, інструментів та обладнання, зокрема генераторів, стабілізаторів, паливних баків, рульових гвинтів, електронних контролерів двигунів, гальм, навігаційних систем, коліс, електричних вентиляторів та приймально-передавальних пристроїв. Компанія також надає послуги з льотної підготовки, технічного обслуговування, пропонує льотні тренажери, виконує ремонт і модернізацію, капітальний ремонт авіоніки та планове технічне обслуговування.

Фактично AAL Group Ltd може самостійно виконувати всі роботи з обслуговування вертольотів Ми-8, не залучаючи інших виконавців, і таким чином зосередити у своїх руках монополію на цей сегмент ринку.

До того ж, у публічній інформації про AAL Group Ltd також фігурує згадка про наявність у неї сертифікації російського авіаційного заводу, який входить до складу холдингу "Вертольоти Росії". Цей документ підтверджує право компанії здійснювати технічний супровід і ремонт вертольотів типу Ми-8 (зокрема моделей Ми-8МТВ-1 та Ми-17-1) згідно з вимогами виробника.

"Компанія AAL має дозволи від низки промислових та авіаційних органів на здійснення своєї діяльності, а також сертифікати Московського вертолітного заводу ім. М. Л. Міля (МВЗ), Міждержавного авіаційного комітету Росії (МАК) та ISO 9001:2008. Як група компаній, AAL постійно прагне досягати найвищого рівня продуктивності та обслуговування для своїх клієнтів", − йдеться в описах діяльності AAL Group Ltd.

Таким чином, AAL Group Ltd має офіційно визнані виробником компетенції, що, свідчить про її тісні робочі зв’язки з російським оборонно-промисловим комплексом.

Ба більше, окремі в деяких відкритих джерелах йдеться про те, що холдинг "Вертольоти Росії" Держкорпорації "Ростех" реальними кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd.

Тісну співпрацю з російськими стейкхолдерами підтверджує лист подяки, надісланий від AAL Group Ltd керівнику російської компанії ATA International LLC Дмитру Гусєву. У цьому документі, датованому 21 жовтня 2019 року, менеджмент AAL висловлює вдячність особисто Гусєву та його команді за "відданий і бездоганний сервіс, швидкий зворотний зв’язок і оперативне реагування на всі відправки". У листі уточнюється, що з 2013 року ATA International забезпечує регулярну авіадоставку цивільних вертолітних запчастин із росії до Об’єднаних Арабських Еміратів для потреб AAL Group Ltd. Автори листа наголошували, що всі вантажі доставлялися вчасно та у належному стані, й висловлюють сподівання на продовження та розвиток цієї співпраці у майбутньому.

Згідно з інформацією наявною на платформах даних експортно-імпортних операцій за роки свого існування AAL Group Ltd здійснювала торгівлю з російськими представниками. Наявна інформація про взаємодію з ООО "Вертикаль" (LLC VERTICAL), Акціонерне товариство "Внєшавіатранс" Joint-Stock Company "Vneshaviatrans", НАО "КЕБ" (NAO "KEB") та ін. Географія торгівлі всіх зазначених компаній, як і AAL Group Ltd, переважно охоплює територію росії.

Судячи з усього, ATA AAL Group Ltd і надалі планує розвивати співпрацю з російськими партнерами. Про це, зокрема, свідчить і нещодавнє оголошення, опубліковане на порталі GulfTalent, де компанія шукає асистента бухгалтера зі знанням російської мови. Серед вимог − обов’язкове володіння російською та навички роботи з бухгалтерським ПЗ 1С − продуктом російської розробки, що широко використовується в компаніях РФ.

У тексті вакансії теж наголошується на наявності у AAL Group Ltd сертифікатів від Московського вертолітного заводу ім. М. Л. Міля та Міждержавного авіаційного комітету росії (МАК). Тобто навіть у кадровій політиці, підприємство не лише підтримує, а й публічно демонструє свій зв’язок із російською авіаційною промисловістю.

Про розвиток не на благо України

Ще у далекому 2009 році під час Dubai Air Show компанія Airfreight Aviation Ltd. спільно з російським холдингом "Вертольоти Росії" оголосила про створення підприємства International Rotorcraft Services. Воно мало забезпечувати технічне обслуговування, модернізацію та ремонт вертольотів типу Ми та Ка в країнах Близького Сходу, зокрема в Іраку, Афганістані та Пакистані, а також відкрити сервісний центр в Афганістані.

В офіційних звітних документах холдингу "Вертольоти Росії" підприємство International Rotorcraft Services згадується фактично як структурний підрозділ компанії. Керівником цієї компанії вказувався Олег Фідельський, який, "за дивним збігом обставин", також був підписантом документів від Airfreight Aviation Ltd. При цьому реквізити Airfreight Aviation Ltd збігаються з реквізитами AAL Group Ltd. Це дає підстави припускати, що на певному етапі свого існування Airfreight Aviation Ltd могла змінити назву на AAL Group Ltd, зберігши при цьому діяльність, спрямовану на обслуговування інтересів росії.

Аналізуючи діяльність AAL Group Ltd, експерти зазначають, що вона роками виконувала і продовжує виконувати кустарне та контрабандне обслуговування вертольотів "Міля" в Іраку та Афганістані в інтересах кремля, фактично допомагаючи "Ростеху" відмивати кошти.

Втім, коли трапляються провали, росія часто намагається приписати власні невдачі іншим. Так, після серії авіакатастроф вертольотів в Афганістані російська пропаганда почала поширювати через ресурси на кшталт "Афганистан.Ру" наративи про нібито низьку якість обслуговування цієї техніки українськими, а не російськими фахівцями.

Останніми роками компанія продовжує розширювати свій вплив і заручатися комерційними зв’язками. Зокрема, у 2024 році компанія оголосила про співпрацю з південноафриканською оборонною групою Paramount Group. У спільному повідомленні зазначалося, що "Група Paramount та її стратегічний партнер AAL Group Ltd успішно завершили початковий етап випробувань інноваційних композитних лопатей для гелікоптерів типу Ми".

Водночас головний редактор видання The Vrye Weekblad Макс дю Пріз у своїх розслідуваннях висвітлював низку звинувачень і підозр щодо діяльності Paramount Group та її власника Івора Ічиковіца, зокрема у зв’язках із фігурантами, пов’язаними з російським військово-промисловим комплексом, та у постачанні військової техніки, яка згодом ймовірно використовувалась проти України.

Кому віддали українські Ми-8?

Фактично рішення Державіаслужби України відкрило двері до технічного та адміністративного контролю над українським парком вертольотів Ми-8 приватній іноземній структурі з багаторічними зв’язками з російським військово-промисловим комплексом. AAL Group Ltd, зареєстрована в офшорній зоні ОАЕ, має сертифікати й дозволи російських виробників, співпрацює з компаніями, пов’язаними з "Ростехом", і відкрито декларує кадрові та бізнесові зв’язки з рф.

Тепер будь-яка модернізація, ремонт чи технічний супровід українських Ми-8 − вертольотів, що щодня працюють на оборону країни, − опиняються у зоні впливу компанії, чия історія діяльності та коло партнерів викликають серйозні безпекові питання. Це не лише ризик для обороноздатності, але й небезпечний прецедент, коли стратегічна техніка Збройних сил України залежить від структури, яку експерти прямо пов’язують з інтересами Кремля.

Рішення Державіаслужби вже викликало гостру реакцію. Авіаційний експерт Богдан Долінце зауважив, що в Україні вже є сертифіковані підприємства, здатні виконувати повноваження щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8.

Народний депутат Михайло Цимбалюк назвав його "економічно недоцільним і неприпустимим", особливо у воєнний час, коли в Україні є сертифіковані компанії з усіма необхідними компетенціями.

Нардеп і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив, що відповідне рішення не лише може містити дуже істотні ризики для сектору безпеки і оборони, воно є взагалі антидержавним та закликав відсторонили Олександра Більчука від посади Голови Державної авіаційної служби України.

Своєю чергою народний депутат Юрій Здебський наполягає, що через суспільний резонанс і побоювання щодо безпеки рішення повинні бути ретельно проаналізовані і дана правова оцінка відповідними органами − СБУ та Нацполіцією.