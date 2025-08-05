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Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну

Київ • УНН

 • 16058 перегляди

Державіаслужба передала повноваження на супровід ремонтної документації гелікоптерів Ми-8 компанії AAL Group Ltd з ОАЕ. Це рішення викликає питання через можливі зв'язки компанії з російським оборонним холдингом.

Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну

Рішення Державіаслужби надати право супроводу ремонтної документації гелікоптерів Ми-8 компанії AAL Group Ltd з ОАЕ, яка до того ж підозрюється у зв'язках із росією, викликає питання в експертному середовищі. Зокрема, йдеться про мотиви обрання іноземної компанії та ігнорування українського підприємства, потенційні ризики для національної безпеки та інші негативні наслідки. УНН запитав думку експертів про стратегічне для України рішення.

Деталі

В Україні тривалий час залишалося неврегульованим питання щодо призначення компанії, відповідальної за супровід ремонтної документації для гелікоптерів типу Ми-8 (зокрема моделей Ми-8МТВ-1 та Ми-17-1). Днями Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука повідомила про ухвалення відповідного рішення, однак не уточнила, яка саме компанія отримала ці повноваження. Згідно з повідомленнями журналістів, ідеться про компанію AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах. У відкритих джерелах міститься інформація про її можливий зв’язок з російським оборонним холдингом "Російські вертольоти", що входить до складу державного концерну "Ростех" - виробника бойових гелікоптерів для армії рф. Водночас Державіаслужба впродовж довгого часу відхиляла численні запити щодо отримання цих повноважень від українського підприємства, яке має 100% державну власність і багаторічний досвід роботи з гелікоптерами типу Ми-8.

За словами представника ТОВ "Співдружність Авіастрой" Дмитра Головіна, технічний супровід документації залежить від того, у кого є чинні повноваження від розробника типу гелікоптера.

У підсумку все зводиться до того, у кого є найсвіжіше чинне супроводження від розробника цього типу вертольота. "Вертольоти Росії" володіють Московським вертолітним заводом ім. М. Л. Міля і є тримачем сертифіката типу льотної придатності. Усі зміни, корективи, експлуатаційна документація надходять саме від розробника. До початку повномасштабного вторгнення та інших воєнно-політичних процесів останнього десятиліття деякі українські компанії мали відповідне супроводження. Вочевидь, тому повноваження передали тій компанії, у якої наразі є найактуальніша документація

- пояснив експерт.

Таким чином, не виключено, що саме AAL Group Ltd мала чинний доступ до найсвіжішої технічної документації до Ми-8, з огляду на можливі робочі зв’язки з російським оборонним холдингом "Російські вертольоти".

Своєю чергою авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце пояснив, що організація, яка супроводжує технічну документацію, дійсно відіграє ключову роль у процесі обслуговування авіаційної техніки. За його словами, подібні організації також уповноважені визначати компанії, яким дозволено здійснювати технічне обслуговування і ремонт, тобто фактично наділяти їх офіційним статусом постачальників послуг.

Повертаючись до українського контексту, вітчизняні підприємства, які здійснюють технічне обслуговування гелікоптерів Ми-8, тепер зобов’язані погоджувати свою діяльність із компанією AAL Group Ltd — суб’єктом з ОАЕ, що отримав повноваження на супровід ремонтної документації за рішенням Державної авіаційної служби України. Залишається відкритим питання, чи були під час ухвалення цього рішення належним чином оцінені всі потенційні ризики для національної безпеки, зважаючи на ймовірні зв’язки AAL Group Ltd з оборонним комплексом росії.

Питання про те, чи мають українські компанії необхідні компетенції для виконання таких робіт, Богдан Долінце називає непростим, однак вказує, що відповідна база в Україні існує.

Якщо говорити загалом про виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту, то в Україні, в принципі, ще з 2014 року з'явилися компанії, які мали відповідні сертифікати і здійснювали роботи щодо технічного ремонту та обслуговування

- зазначив експерт.

За словами експерта, в Україні ведуться державні реєстри сертифікованих постачальників послуг, які мають право здійснювати такі роботи.

Ті компанії, які входять в ці переліки, фактично вважаються українською владою такими, що відповідають необхідним вимогам і уповноважені здійснювати такі послуги

- пояснив Долінце.

Таким чином, рішення Державіаслужби може мати значно глибші наслідки, ніж видається на перший погляд. Попри наявність в Україні сертифікованих підприємств із багаторічним досвідом ремонту гелікоптерів Ми-8, критичні повноваження передано компанії з ОАЕ, яку пов’язують із російським оборонним сектором. 

В умовах війни це створює не лише адміністративні труднощі, а й реальні ризики для обороноздатності та безпеки країни, які, схоже, не були належно враховані під час ухвалення цього стратегічного рішення. 

Серед найбільш серйозних небезпек — ризик потрапляння даних про технічний стан та бойову готовність українських вертольотів до рук держави-агресора, формування критичної залежності від іноземного виконавця, який у будь-який час може припинити співпрацю, а також потенційна загроза диверсій у функціонуванні ключових систем бойової авіації. Не менш тривожними є й можливі іміджеві втрати України на міжнародному рівні у сфері авіаційної безпеки. До економічних наслідків можна віднести ймовірне згортання національного сегмента з техобслуговування та ремонту Мі-8, скорочення прибутків авіаційних підприємств, втрату ключових замовників, що може призвести до зменшення кількості робочих місць та ускладнення виходу на міжнародні контракти.

Лілія Подоляк

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