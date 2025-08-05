Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину

Решение Госавиаслужбы предоставить право сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8 компании AAL Group Ltd из ОАЭ, которая к тому же подозревается в связях с россией, вызывает вопросы в экспертной среде. В частности, речь идет о мотивах избрания иностранной компании и игнорирования украинского предприятия, потенциальных рисках для национальной безопасности и других негативных последствиях. УНН спросил мнение экспертов о стратегическом для Украины решении.

Детали

В Украине долгое время оставался неурегулированным вопрос о назначении компании, ответственной за сопровождение ремонтной документации для вертолетов типа Ми-8 (в частности моделей Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1). На днях Государственная авиационная служба Украины под руководством Александра Бильчука сообщила о принятии соответствующего решения, однако не уточнила, какая именно компания получила эти полномочия. Согласно сообщениям журналистов, речь идет о компании AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. В открытых источниках содержится информация о ее возможной связи с российским оборонным холдингом "Российские вертолеты", входящим в состав государственного концерна "Ростех" - производителя боевых вертолетов для армии рф. В то же время Госавиаслужба на протяжении долгого времени отклоняла многочисленные запросы о получении этих полномочий от украинского предприятия, которое имеет 100% государственную собственность и многолетний опыт работы с вертолетами типа Ми-8.

По словам представителя ООО "Содружество Авиастрой" Дмитрия Головина, техническое сопровождение документации зависит от того, у кого есть действующие полномочия от разработчика типа вертолета.

В итоге все сводится к тому, у кого есть самое свежее действующее сопровождение от разработчика этого типа вертолета. "Вертолеты России" владеют Московским вертолетным заводом им. М. Л. Миля и являются держателем сертификата типа летной годности. Все изменения, коррективы, эксплуатационная документация поступают именно от разработчика. До начала полномасштабного вторжения и других военно-политических процессов последнего десятилетия некоторые украинские компании имели соответствующее сопровождение. Очевидно, поэтому полномочия передали той компании, у которой сейчас есть самая актуальная документация - пояснил эксперт.

Таким образом, не исключено, что именно AAL Group Ltd имела действующий доступ к новейшей технической документации к Ми-8, учитывая возможные рабочие связи с российским оборонным холдингом "Российские вертолеты".

В свою очередь авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце пояснил, что организация, сопровождающая техническую документацию, действительно играет ключевую роль в процессе обслуживания авиационной техники. По его словам, подобные организации также уполномочены определять компании, которым разрешено осуществлять техническое обслуживание и ремонт, то есть фактически наделять их официальным статусом поставщиков услуг.

Возвращаясь к украинскому контексту, отечественные предприятия, осуществляющие техническое обслуживание вертолетов Ми-8, теперь обязаны согласовывать свою деятельность с компанией AAL Group Ltd — субъектом из ОАЭ, получившим полномочия на сопровождение ремонтной документации по решению Государственной авиационной службы Украины. Остается открытым вопрос, были ли при принятии этого решения должным образом оценены все потенциальные риски для национальной безопасности, учитывая вероятные связи AAL Group Ltd с оборонным комплексом россии.

Вопрос о том, имеют ли украинские компании необходимые компетенции для выполнения таких работ, Богдан Долинце называет непростым, однако указывает, что соответствующая база в Украине существует.

Если говорить в целом о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту, то в Украине, в принципе, еще с 2014 года появились компании, которые имели соответствующие сертификаты и осуществляли работы по техническому ремонту и обслуживанию - отметил эксперт.

По словам эксперта, в Украине ведутся государственные реестры сертифицированных поставщиков услуг, которые имеют право осуществлять такие работы.

Те компании, которые входят в эти перечни, фактически считаются украинскими властями соответствующими необходимым требованиям и уполномоченными осуществлять такие услуги - пояснил Долинце.

Таким образом, решение Госавиаслужбы может иметь значительно более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на наличие в Украине сертифицированных предприятий с многолетним опытом ремонта вертолетов Ми-8, критические полномочия переданы компании из ОАЭ, которую связывают с российским оборонным сектором.

В условиях войны это создает не только административные трудности, но и реальные риски для обороноспособности и безопасности страны, которые, похоже, не были должным образом учтены при принятии этого стратегического решения.

Среди наиболее серьезных опасностей — риск попадания данных о техническом состоянии и боевой готовности украинских вертолетов в руки государства-агрессора, формирование критической зависимости от иностранного исполнителя, который в любой момент может прекратить сотрудничество, а также потенциальная угроза диверсий в функционировании ключевых систем боевой авиации. Не менее тревожными являются и возможные имиджевые потери Украины на международном уровне в сфере авиационной безопасности. К экономическим последствиям можно отнести вероятное сворачивание национального сегмента по техобслуживанию и ремонту Ми-8, сокращение прибылей авиационных предприятий, потерю ключевых заказчиков, что может привести к уменьшению количества рабочих мест и усложнению выхода на международные контракты.