Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями

Во время войны, когда каждый вылет боевого вертолета может решить исход операции, техническое сопровождение и ремонт украинских Ми-8 передали частной компании из ОАЭ, сертифицированной российскими заводами и вероятно связанной с оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора. УНН выяснил, кому фактически достались права на ключевую техническую документацию и контроль за модернизацией одной из важнейших машин авиации Вооруженных сил Украины.

Краткая предыстория

В течение последних лет украинское авиационное сообщество неоднократно предупреждало: страна рискует потерять контроль над эксплуатацией и модернизацией вертолетов Ми-8 − одного из основных типов воздушных судов, выполняющих боевые задачи, обеспечивающих логистику, медицинскую эвакуацию и другие критически важные функции в авиации Вооруженных сил. По нормам Воздушного кодекса Украины, все работы по модернизации и ремонту должны согласовываться с производителем воздушных судов, а в случае с Ми-8 − это российские предприятия. Если согласование с производителем невозможно, предусматривается определение уполномоченного представителя, которому официально предоставят право сопровождения ремонтной документации для вертолетов типа Ми-8 (Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1). Полномочия по распоряжению документацией могла взять на себя Государственная авиационная служба Украины, которую возглавляет Александр Бильчук. Также Госавиаслужба могла назначить ответственного распорядителя документации.

Здесь стоит отметить, что еще до момента обнародования официального решения в открытых источниках появилась информация об обращении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка к тогдашнему Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. В документе СБУ предупреждала, что Госавиаслужба рассматривает возможность назначения на эту роль частной украинской компании, и подчеркивала важность передачи таких полномочий предприятию с государственной формой собственности. Это, по позиции СБУ, должно было бы минимизировать риски приведения авиационной техники в недееспособное состояние и снижения обороноспособности государства.

При этом в Украине работают госпредприятия, имеющие многолетний опыт работы с Ми-8 и вполне спокойно могли бы взять на себя функции распорядителей соответствующей документации. Но многочисленные заявки в Госавиаслужбу относительно получения этих полномочий госпредприятиями остались проигнорированными.

Стоит отметить, что, кроме гражданской эксплуатации, значительный парк вертолетов Ми-8 используется Вооруженными силами Украины, поэтому вопрос выбора распорядителя документации важен и тем, что касается боеготовности и непрерывности выполнения боевых задач. Любые задержки в ремонте или модернизации этих машин, или же риск потери доступа к актуальной технической документации, могут иметь критические последствия для обороноспособности государства. Именно поэтому экспертное сообщество и силовые структуры подчеркивали: решение должно быть максимально взвешенным, прозрачным и направленным на сохранение контроля Украины над стратегически важной авиационной техникой.

Государственная авиационная служба Украины, несмотря на предостережения силовиков, приняла противоположное их рекомендациям решение. Полномочия по сопровождению ремонтной документации на вертолеты Ми-8 получила не просто частная, а иностранная компания AAL Group Ltd. При этом название компании стало известно не сразу: отчитываясь об "успешном решении вопроса", Госавиаслужба ее не упомянула, а обнародовал эту информацию журналист Евгений Плинский.

Кто такая AAL Group Ltd?

AAL Group Ltd − частная компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone, то есть в офшорной юрисдикции. Как отмечает Global Investigations Review, эта зона пользуется популярностью среди российских бизнесменов, которые используют ее как "кошелек" для размещения активов, поскольку она предоставляет немалые налоговые и регистрационные преимущества. В частности, здесь сохраняется полная иностранная собственность, отсутствуют налоги на предпринимательскую деятельность, а информация о бенефициарах остается конфиденциальной.

Компания AAAL Group Ltd специализируется на поставке авиационной продукции, оригинальных запчастей для самолетов, инструментов и оборудования, в частности генераторов, стабилизаторов, топливных баков, рулевых винтов, электронных контроллеров двигателей, тормозов, навигационных систем, колес, электрических вентиляторов и приемо-передающих устройств. Компания также предоставляет услуги по летной подготовке, техническому обслуживанию, предлагает летные тренажеры, выполняет ремонт и модернизацию, капитальный ремонт авионики и плановое техническое обслуживание.

Фактически AAL Group Ltd может самостоятельно выполнять все работы по обслуживанию вертолетов Ми-8, не привлекая других исполнителей, и таким образом сосредоточить в своих руках монополию на этот сегмент рынка.

К тому же, в публичной информации о AAL Group Ltd также фигурирует упоминание о наличии у нее сертификации российского авиационного завода, который входит в состав холдинга "Вертолеты России". Этот документ подтверждает право компании осуществлять техническое сопровождение и ремонт вертолетов типа Ми-8 (в частности моделей Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1) согласно требованиям производителя.

"Компания AAL имеет разрешения от ряда промышленных и авиационных органов на осуществление своей деятельности, а также сертификаты Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля (МВЗ), Межгосударственного авиационного комитета россии (МАК) и ISO 9001:2008. Как группа компаний, AAL постоянно стремится достигать наивысшего уровня производительности и обслуживания для своих клиентов", − говорится в описаниях деятельности AAL Group Ltd.

Таким образом, AAL Group Ltd имеет официально признанные производителем компетенции, что свидетельствует о ее тесных рабочих связях с российским оборонно-промышленным комплексом.

Более того, в некоторых открытых источниках говорится о том, что холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех" является реальным конечным бенефициаром AAL Group Ltd.

Тесное сотрудничество с российскими стейкхолдерами подтверждает письмо благодарности, направленное от AAL Group Ltd руководителю российской компании ATA International LLC Дмитрию Гусеву. В этом документе, датированном 21 октября 2019 года, менеджмент AAL выражает благодарность лично Гусеву и его команде за "преданный и безупречный сервис, быструю обратную связь и оперативное реагирование на все отправки". В письме уточняется, что с 2013 года ATA International обеспечивает регулярную авиадоставку гражданских вертолетных запчастей из россии в Объединенные Арабские Эмираты для нужд AAL Group Ltd. Авторы письма подчеркивали, что все грузы доставлялись вовремя и в надлежащем состоянии, и выражают надежду на продолжение и развитие этого сотрудничества в будущем.

Согласно информации, имеющейся на платформах данных экспортно-импортных операций, за годы своего существования AAL Group Ltd осуществляла торговлю с российскими представителями. Имеется информация о взаимодействии с ООО "Вертикаль" (LLC VERTICAL), Акционерное общество "ВнешАвиаТранс" Joint-Stock Company "Vneshaviatrans", НАО "КЭБ" (NAO "KEB") и др. География торговли всех указанных компаний, как и AAL Group Ltd, преимущественно охватывает территорию россии.

Судя по всему, ATA AAL Group Ltd и в дальнейшем планирует развивать сотрудничество с российскими партнерами. Об этом, в частности, свидетельствует и недавнее объявление, опубликованное на портале GulfTalent, где компания ищет ассистента бухгалтера со знанием русского языка. Среди требований − обязательное владение русским и навыки работы с бухгалтерским ПО 1С − продуктом российской разработки, широко используемым в компаниях рф.

В тексте вакансии также подчеркивается наличие у AAL Group Ltd сертификатов от Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля и Межгосударственного авиационного комитета россии (МАК). То есть даже в кадровой политике предприятие не только поддерживает, но и публично демонстрирует свою связь с российской авиационной промышленностью.

О развитии не на благо Украины

Еще в далеком 2009 году во время Dubai Air Show компания Airfreight Aviation Ltd. совместно с российским холдингом "Вертолеты России" объявила о создании предприятия International Rotorcraft Services. Оно должно было обеспечивать техническое обслуживание, модернизацию и ремонт вертолетов типа Ми и Ка в странах Ближнего Востока, в частности в Ираке, Афганистане и Пакистане, а также открыть сервисный центр в Афганистане.

В официальных отчетных документах холдинга "Вертолеты России" предприятие International Rotorcraft Services упоминается фактически как структурное подразделение компании. Руководителем этой компании указывался Олег Фидельский, который, "по странному стечению обстоятельств", также был подписантом документов от Airfreight Aviation Ltd. При этом реквизиты Airfreight Aviation Ltd совпадают с реквизитами AAL Group Ltd. Это дает основания предполагать, что на определенном этапе своего существования Airfreight Aviation Ltd могла изменить название на AAL Group Ltd, сохранив при этом деятельность, направленную на обслуживание интересов россии.

Анализируя деятельность AAL Group Ltd, эксперты отмечают, что она годами выполняла и продолжает выполнять кустарное и контрабандное обслуживание вертолетов "Миля" в Ираке и Афганистане в интересах Кремля, фактически помогая "Ростеху" отмывать средства.

Впрочем, когда случаются провалы, россия часто пытается приписать собственные неудачи другим. Так, после серии авиакатастроф вертолетов в Афганистане российская пропаганда начала распространять через ресурсы вроде "Афганистан.Ру" нарративы о якобы низком качестве обслуживания этой техники украинскими, а не российскими специалистами.

В последние годы компания продолжает расширять свое влияние и заручаться коммерческими связями. В частности, в 2024 году компания объявила о сотрудничестве с южноафриканской оборонной группой Paramount Group. В совместном сообщении отмечалось, что "Группа Paramount и ее стратегический партнер AAL Group Ltd успешно завершили начальный этап испытаний инновационных композитных лопастей для вертолетов типа Ми".

В то же время главный редактор издания The Vrye Weekblad Макс дю Приз в своих расследованиях освещал ряд обвинений и подозрений относительно деятельности Paramount Group и ее владельца Ивора Ичиковица, в частности в связях с фигурантами, связанными с российским военно-промышленным комплексом, и в поставках военной техники, которая впоследствии предположительно использовалась против Украины.

Кому отдали украинские Ми-8?

Фактически решение Госавиаслужбы Украины открыло двери к техническому и административному контролю над украинским парком вертолетов Ми-8 частной иностранной структуре с многолетними связями с российским военно-промышленным комплексом. AAL Group Ltd, зарегистрированная в офшорной зоне ОАЭ, имеет сертификаты и разрешения российских производителей, сотрудничает с компаниями, связанными с "Ростехом", и открыто декларирует кадровые и бизнес-связи с рф.

Теперь любая модернизация, ремонт или техническое сопровождение украинских Ми-8 − вертолетов, ежедневно работающих на оборону страны, − оказываются в зоне влияния компании, чья история деятельности и круг партнеров вызывают серьезные вопросы безопасности. Это не только риск для обороноспособности, но и опасный прецедент, когда стратегическая техника Вооруженных сил Украины зависит от структуры, которую эксперты прямо связывают с интересами Кремля.

Решение Госавиаслужбы уже вызвало острую реакцию. Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что в Украине уже есть сертифицированные предприятия, способные выполнять полномочия по сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8.

Народный депутат Михаил Цымбалюк назвал его "экономически нецелесообразным и недопустимым", особенно в военное время, когда в Украине есть сертифицированные компании со всеми необходимыми компетенциями.

Нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что соответствующее решение не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным и призвал отстранить Александра Бильчука от должности Председателя Государственной авиационной службы Украины.

В свою очередь народный депутат Юрий Здебский настаивает, что из-за общественного резонанса и опасений относительно безопасности решения должны быть тщательно проанализированы и дана правовая оценка соответствующими органами − СБУ и Нацполицией.