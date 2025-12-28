Активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго перед встречей Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Десятки активистов с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго. Они выразили поддержку Украине и Владимиру Зеленскому перед его переговорами с Дональдом Трампом.
В США активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго, чтобы выразить свою поддержку Украине и Президенту Владимиру Зеленскому перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.