28 декабря, 11:58 • 12117 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 19874 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 18448 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 26564 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 35300 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 46147 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 44547 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32499 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27819 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22442 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго перед встречей Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Десятки активистов с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго. Они выразили поддержку Украине и Владимиру Зеленскому перед его переговорами с Дональдом Трампом.

Активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго перед встречей Зеленского и Трампа

В США активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго, чтобы выразить свою поддержку Украине и Президенту Владимиру Зеленскому перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Десятки активистов с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго, чтобы выразить свою поддержку Украине и Президенту Владимиру Зеленскому, который вскоре прибудет туда на переговоры с президентом США Дональдом Трампом

- говорится в подписи к видео, которое распространила официальная страница "Слуги народа".

Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago28.12.25, 19:20 • 1120 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Война в Украине
Слуга народа
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина