Зеленський прибув до Маямі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі. Там у нього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Президента України Володимира Зеленського у Маямі зустріла посол України Ольга Стефанішина.
Зустріч українського та американського лідерів запланована, орієнтовно, на 20:00 за київським часом.
