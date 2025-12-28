Zelenskyy arrived in Miami
Kyiv • UNN
President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy arrived in Miami. He is scheduled to meet with US President Donald Trump there.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has already arrived in Miami, where he is scheduled to meet with US President Donald Trump, UNN reports.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy was met in Miami by Ukrainian Ambassador Olha Stefanishyna.
The meeting between the Ukrainian and American leaders is scheduled for approximately 8:00 PM Kyiv time.
