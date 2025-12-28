Зеленский прибыл в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Президента Украины Владимира Зеленского в Майами встретила посол Украины Ольга Стефанишина.

Встреча украинского и американского лидеров запланирована, ориентировочно, на 20:00 по киевскому времени.

Трамп перед встречей с Зеленским отправился играть в гольф - СМИ