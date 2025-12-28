Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским поехал поиграть в гольф в Палм-Бич, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Издание отмечает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас оценивает успехи своих войск настолько позитивно, что фактически отказывается от переговоров по мирному плану, который обсуждают США, Украина и Европа. Он угрожает продолжать боевые действия до тех пор, пока не достигнет своей цели, несмотря на то, что Киев в последнее время стал называть возможными даже территориальные уступки в виде "демилитаризованной зоны".

Тем временем президент США Дональд Трамп, видимо, сохраняет олимпийское спокойствие перед назначенной на вечер встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отправился из своего поместья Мар-а-Лаго на поле для гольфа в Палм-Бич.

Возможно, там Трамп хочет буквально выбить из себя разочарование, считают в редакции BILD. Перед президентскими выборами 2024 года он неоднократно заявлял, что если получит должность, то завершит войну в Украине в течение нескольких дней или даже за один день. После инаугурации прошел почти год, но этого до сих пор не произошло.

