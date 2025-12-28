Трамп перед встречей с Зеленским отправился играть в гольф - СМИ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:58 • 3056 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 7072 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 10597 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 16316 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 27738 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 41682 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 40165 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31090 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26610 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21831 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
5.4м/с
82%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного28 декабря, 03:48 • 22022 просмотра
Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИVideo28 декабря, 04:49 • 12691 просмотра
Польша планирует завершить создание системы защиты беспилотников за два года28 декабря, 06:30 • 7092 просмотра
Снегопад и ветер оставили без света часть жителей в шести областях28 декабря, 07:20 • 10903 просмотра
Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики07:39 • 4640 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 24970 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 69507 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 121669 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 55051 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 85362 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Киевская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 13109 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 23549 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 69507 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 25744 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 25145 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Фильм

Трамп перед встречей с Зеленским отправился играть в гольф - СМИ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским поехал играть в гольф в Палм-Бич.

Трамп перед встречей с Зеленским отправился играть в гольф - СМИ

Президент США Дональд Трамп перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским поехал поиграть в гольф в Палм-Бич, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Издание отмечает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас оценивает успехи своих войск настолько позитивно, что фактически отказывается от переговоров по мирному плану, который обсуждают США, Украина и Европа. Он угрожает продолжать боевые действия до тех пор, пока не достигнет своей цели, несмотря на то, что Киев в последнее время стал называть возможными даже территориальные уступки в виде "демилитаризованной зоны".

Тем временем президент США Дональд Трамп, видимо, сохраняет олимпийское спокойствие перед назначенной на вечер встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отправился из своего поместья Мар-а-Лаго на поле для гольфа в Палм-Бич.

Возможно, там Трамп хочет буквально выбить из себя разочарование, считают в редакции BILD. Перед президентскими выборами 2024 года он неоднократно заявлял, что если получит должность, то завершит войну в Украине в течение нескольких дней или даже за один день. После инаугурации прошел почти год, но этого до сих пор не произошло.

Зеленский и Трамп встретятся по плану прекращения войны, но столкнутся с разногласиями по ключевым вопросам - Reuters28.12.25, 10:55 • 2384 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Бильд
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев