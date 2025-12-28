$41.930.00
Трамп перед зустріччю із Зеленським вирушив пограти у гольф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським поїхав грати в гольф у Палм-Біч.

Трамп перед зустріччю із Зеленським вирушив пограти у гольф - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським поїхав пограти в гольф у Палм-Біч, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Видання зауважує, що російський диктатор володимир путін зараз оцінює успіхи своїх військ настільки позитивно, що фактично відмовляється від переговорів щодо мирного плану, який обговорюють США, Україна та Європа. Він погрожує продовжувати бойові дії доти, доки не досягне своєї мети, незважаючи на те, що Київ останнім часом став називати можливими навіть територіальні поступки у вигляді "демілітаризованої зони".

Тим часом президент США Дональд Трамп, мабуть, зберігає олімпійський спокій перед призначеною на вечір зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським. Він вирушив зі свого маєтку Мар-а-Лаго на поле для гольфу в Палм-Біч.

Можливо, там Трамп хоче буквально вибити із себе розчарування, вважають у редакції BILD. Перед президентськими виборами 2024 року він неодноразово заявляв, що якщо отримає посаду, то завершить війну в Україні протягом кількох днів або навіть за один день. Після інавгурації пройшов майже рік, але цього досі не сталося.

Зеленський і Трамп зустрінуться щодо плану припинення війни, але зіткнуться із розбіжностями щодо ключових питань - Reuters28.12.25, 10:55 • 2384 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Bild
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
