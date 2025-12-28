Трамп перед зустріччю із Зеленським вирушив пограти у гольф - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським поїхав грати в гольф у Палм-Біч.
Деталі
Видання зауважує, що російський диктатор володимир путін зараз оцінює успіхи своїх військ настільки позитивно, що фактично відмовляється від переговорів щодо мирного плану, який обговорюють США, Україна та Європа. Він погрожує продовжувати бойові дії доти, доки не досягне своєї мети, незважаючи на те, що Київ останнім часом став називати можливими навіть територіальні поступки у вигляді "демілітаризованої зони".
Тим часом президент США Дональд Трамп, мабуть, зберігає олімпійський спокій перед призначеною на вечір зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським. Він вирушив зі свого маєтку Мар-а-Лаго на поле для гольфу в Палм-Біч.
Можливо, там Трамп хоче буквально вибити із себе розчарування, вважають у редакції BILD. Перед президентськими виборами 2024 року він неодноразово заявляв, що якщо отримає посаду, то завершить війну в Україні протягом кількох днів або навіть за один день. Після інавгурації пройшов майже рік, але цього досі не сталося.
