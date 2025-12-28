Активісти з українськими прапорами зібралися на мосту до Мар-а-Лаго перед зустріччю Зеленського і Трампа
Київ • УНН
Десятки активістів з українськими прапорами зібралися на мосту до Мар-а-Лаго. Вони висловили підтримку Україні та Володимиру Зеленському перед його переговорами з Дональдом Трампом.
У США активісти з українськими прапорами зібрались на мосту до Мар-а-Лаго, аби висловити свою підтримку Україні та Президенту Володимиру Зеленському перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
Десятки активістів з українськими прапорами зібрались на мосту до Мар-а-Лаго, аби висловити свою підтримку Україні та Президенту Володимиру Зеленському, який невдовзі прибуде туди на переговори з президентом США Дональдом Трампом
Преса запрошується: Трамп заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться в обідній залі Mar-a-Lago28.12.25, 19:20 • 684 перегляди
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.