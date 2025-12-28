$41.930.00
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 18383 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 17273 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 25292 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 34389 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 45740 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 44185 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32429 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27745 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22405 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Публікації
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Активісти з українськими прапорами зібралися на мосту до Мар-а-Лаго перед зустріччю Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Десятки активістів з українськими прапорами зібралися на мосту до Мар-а-Лаго. Вони висловили підтримку Україні та Володимиру Зеленському перед його переговорами з Дональдом Трампом.

Активісти з українськими прапорами зібралися на мосту до Мар-а-Лаго перед зустріччю Зеленського і Трампа

У США активісти з українськими прапорами зібрались на мосту до Мар-а-Лаго, аби висловити свою підтримку Україні та Президенту Володимиру Зеленському перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Десятки активістів з українськими прапорами зібрались на мосту до Мар-а-Лаго, аби висловити свою підтримку Україні та Президенту Володимиру Зеленському, який невдовзі прибуде туди на переговори з президентом США Дональдом Трампом 

- йдеться у підписі до відео, яке поширила офіційна сторінка "Слуги народу".

Преса запрошується: Трамп заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться в обідній залі Mar-a-Lago28.12.25, 19:20 • 684 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Слуга народу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна