Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 90% согласовании мирного плана из 20 пунктов и 100% согласовании гарантий безопасности и военного измерения. Это стало известно после встречи с президентом США Дональдом Трампом, который оценил согласование плана на 95%.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности и военное измерение – на все 100%, передает УНН.
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп ответили на вопросы журналистов после завершения двусторонней встречи и видеоконференции с представителями европейских стран.
По словам Трампа, план в целом согласован на 95%, переговоры были сложными, но продуктивными и детальными. В то же время Зеленский сообщил о полном согласовании плана в части гарантий безопасности.
"План из 20 пунктов на 90% согласован, гарантии безопасности от США – 100%, гарантии от США и Европы – 90%, военное измерение – 100%, а план процветания финализируется", - заявил Зеленский.
Президент Трамп также добавил, что окончательная финализация плана может ожидаться в течение ближайших недель, однако не исключил, что из-за какого-то сложного пункта все может развалиться.
Напомним
Встреча глав государств была посвящена обсуждению мирного плана. Как заявил Зеленский, представители Украины и США уже обсудили 90% мирного плана.
Накануне встречи Зеленский заявил, что Украина пошла на множество компромиссов для достижения мира.
Ранее, со ссылками на слова Зеленского, в СМИ был обнародован один из возможных вариантов мирного соглашения из 20 пунктов, который, в частности, предусматривает гарантию суверенитета Украины, ее безъядерный статус, совместную с США эксплуатацию ЗАЭС, свободную экономическую зону на Донбассе.
