22:38 • 984 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 1858 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
19:32 • 7288 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 21427 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 33861 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 27642 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 36080 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 42200 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 50607 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47709 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
Даже военную форму заказывают в Китае: российская модная индустрия столкнулась с падением спроса и закрытием магазинов28 декабря, 13:15 • 4478 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч курVideo28 декабря, 13:42 • 12468 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки28 декабря, 14:44 • 21537 просмотра
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским28 декабря, 16:58 • 15643 просмотра
Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago17:20 • 4664 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 29196 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 87771 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 140289 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 67094 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 97381 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 18768 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 29262 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 87771 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 31020 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 30275 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским

Киев • УНН

 • 1856 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что после переговоров с Владимиром Зеленским стороны "очень приблизились" к мирному плану. Встреча президентов США и Украины длилась более двух часов.

Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским

Дональд Трамп заявил, что после обсуждений пунктов мирного плана стороны "очень приблизились" к результату. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, встреча была "замечательной", а обсуждение - содержательным.

У нас была замечательная встреча. Мы очень многое обсудили, как знаете, я имел более 2 часов разговора с президентом Путиным, мы много пунктов обсудили, приблизились, может очень приблизились

- отметил президент Дональд Трамп.

Напомним

Встреча президентов Украины и США длилась более двух часов. Сейчас президенты проводят видеоконференцию с европейскими лидерами.

Алла Киосак

