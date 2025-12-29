Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил, что после переговоров с Владимиром Зеленским стороны "очень приблизились" к мирному плану. Встреча президентов США и Украины длилась более двух часов.
Дональд Трамп заявил, что после обсуждений пунктов мирного плана стороны "очень приблизились" к результату. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, встреча была "замечательной", а обсуждение - содержательным.
У нас была замечательная встреча. Мы очень многое обсудили, как знаете, я имел более 2 часов разговора с президентом Путиным, мы много пунктов обсудили, приблизились, может очень приблизились
Напомним
Встреча президентов Украины и США длилась более двух часов. Сейчас президенты проводят видеоконференцию с европейскими лидерами.