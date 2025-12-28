$41.930.00
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 5112 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
05:38 • 12253 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 24211 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 39078 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 37682 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30193 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 25879 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21520 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 42419 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Сызранского НПЗ в Самарской области рф в ночь на 28 декабря, что привело к пожару. Также были успешно атакованы место хранения катеров в Черноморском, ремонтное подразделение в Антраците, понтонная переправа возле Никоноровки и склад БпЛА в Макеевке.

Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Сызранского НПЗ и ряда других объектов российских оккупантов, пишет УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области рф. Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром

- сообщили в Генштабе.

Как отмечается, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла рф и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе заявили об ударе по Сызранскому НПЗ и морскому порту в Краснодарском крае рф05.12.25, 13:22 • 3415 просмотров

Кроме этого, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области), понтонную переправу неподалеку Никоноровки и склад хранения БПЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области

- говорится в сообщении Генштаба.

Потери врага уточняются.

Также, подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области рф - поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел

- указали в Генштабе.

"Силы обороны продолжат принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 958 просмотров

Юлия Шрамко

Украина