Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Сызранского НПЗ в Самарской области рф в ночь на 28 декабря, что привело к пожару. Также были успешно атакованы место хранения катеров в Черноморском, ремонтное подразделение в Антраците, понтонная переправа возле Никоноровки и склад БпЛА в Макеевке.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Сызранского НПЗ и ряда других объектов российских оккупантов, пишет УНН.
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области рф. Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром
Как отмечается, ежегодный объем переработки этого предприятия составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти. Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла рф и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме этого, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области), понтонную переправу неподалеку Никоноровки и склад хранения БПЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области
Потери врага уточняются.
Также, подтверждены результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области рф - поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел
"Силы обороны продолжат принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
