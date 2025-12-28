$41.930.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Киевская область
Польша
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"

Киев • УНН

 26 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение ряда вражеских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей – вражеская РЛС "Валдай".

"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"

"Птицы" Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду вражеских военных объектов во временно оккупированном Крыму, в том числе вражеской РЛС "Валдай", сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди в воскресенье, передает УНН.

Детали

По имеющимся данным, в Черноморском на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым была поражена радиолокационная станция "Валдай".

Также под удар попал пункт управления комплексом радиолокационной разведки, база хранения и запуска морских безэкипажных катеров в Черноморском на временно оккупированной территории Крыма.

"Ночью Птицы 1 ОЦ СБС отработали ряд военных объектов на ВОТ, в т.ч. современную червячную приблуду: РЛС Валдай (Черноморское, ВОТ, АР Крым); пункт управления комплексом радиолокационной разведки (Черноморское, ВОТ, АР Крым); база хранения и запуска МБЭК (морской безэкипажный катер), Черноморское, ВОТ, АР Крым)", - написал Бровди в Telegram.

Других деталей относительно последствий ударов или возможных потерь не сообщается.

Напомним

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества провело успешную операцию в оккупированном Крыму. Уничтожен ряд дорогостоящих систем ПВО и других военных объектов оккупантов.

Алла Киосак

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Крым