"Птицы" СБС поразили вражеские военные объекты в оккупированном Крыму: среди них - РЛС "Валдай"
Киев • УНН
Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение ряда вражеских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей – вражеская РЛС "Валдай".
"Птицы" Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду вражеских военных объектов во временно оккупированном Крыму, в том числе вражеской РЛС "Валдай", сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди в воскресенье, передает УНН.
Детали
По имеющимся данным, в Черноморском на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым была поражена радиолокационная станция "Валдай".
Также под удар попал пункт управления комплексом радиолокационной разведки, база хранения и запуска морских безэкипажных катеров в Черноморском на временно оккупированной территории Крыма.
"Ночью Птицы 1 ОЦ СБС отработали ряд военных объектов на ВОТ, в т.ч. современную червячную приблуду: РЛС Валдай (Черноморское, ВОТ, АР Крым); пункт управления комплексом радиолокационной разведки (Черноморское, ВОТ, АР Крым); база хранения и запуска МБЭК (морской безэкипажный катер), Черноморское, ВОТ, АР Крым)", - написал Бровди в Telegram.
Других деталей относительно последствий ударов или возможных потерь не сообщается.
Напомним
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" накануне Рождества провело успешную операцию в оккупированном Крыму. Уничтожен ряд дорогостоящих систем ПВО и других военных объектов оккупантов.